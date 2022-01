Energiewende Stadt Winterthur – Stadtrat will weitere Millionen in Ökostrom-Firma investieren Die Beteiligung an der europaweit tätigen Aventron soll aufgestockt werden. Danach wäre der Rahmenkredit der Stadt Winterthur für die Ökostrom-Produktion aufgebraucht. David Herter

2020 nahm Aventron in Bargas (Spanien) ein 50-Megawatt-Solarkraftwerk in Betrieb. Screenshot: «Landbote»

Die Stadt Winterthur hat schon über 30 Millionen Franken in die Aventron Holding AG investiert. Das Unternehmen, konkret die Aventron AG, betreibt Wasser-, Wind- und Solarkraftwerke in sechs europäischen Ländern. Nun beantragt der Stadtrat beim Stadtparlament, weitere 5 Millionen Franken in die Holding einzubringen, an der Winterthur zusammen mit der Genossenschaft Primeo Energie aus Münchenstein BL und Energie Wasser Bern eine Mehrheit hält.

Die 5 Millionen Franken für die Kapitalerhöhung will der Stadtrat dem 90-Millionen-Rahmenkredit belasten, den die Stimmbevölkerung 2012 bewilligt hat. Der Topf für den Kauf oder Beteiligungen an Anlagen für die Produktion von Ökostrom wäre danach zumindest vorläufig leer.