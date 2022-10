Stadtwerk Winterthur – Stadtwerk-Fritschi in Sorge: «Ich hoffe auf einen warmen Winter» Könnte Winterthur diesen Winter Gas und Strom ausgehen? Durchaus möglich, glaubt Stadtrat Stefan Fritschi (FDP) und ruft an der Seemer Landsgemeinde eindringlich zum Sparen auf. Michael Graf

Anfang September kündigte der Winterthurer Stadtrat an, er habe eine Taskforce zum Energiesparen gegründet. Ziel sei es, das Sparziel des Bundes von 15 Prozent Energie umzusetzen. Seither war es still. An der Seemer Landsgemeinde vom Mittwoch, wo der Gesamtstadtrat vor rund 100 Zuschauenden auftrat, sprach Werkvorsteher Stefan Fritschi (FDP) Klartext und beleuchtete mögliche Notfallszenarien.

Pessimistische Szenarien

Wie wahrscheinlich ist es, dass Stadtwerk Winterthur diesen Winter kein Gas liefern kann, wollte Moderator David Herter («Der Landbote») wissen. «Diese Wahrscheinlichkeit ist gross», sagte Fritschi. Der Saal horchte auf. Der FDP-Stadtrat, normalerweise nie um einen flotten Spruch verlegen, wirkte so ernst wie selten. «Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich auf einen warmen Winter ohne Schnee hoffe.»

Beim Gas sei die Schweiz abhängig vom Ausland – nur wenige Prozent des Winterthurer Bedarfs werden in der Stadtwerk-eigenen Kompogas-Anlage in Oberwinterthur produziert. «Ob in einem Ernstfall Frankreich und Deutschland die von der Schweiz eingelagerten Reserven freigeben, steht in den Sternen», so die pessimistische Einschätzung des studierten ETH-Ingenieurs. Wohl nicht dieses Jahr, aber im kommenden Februar und März werde es kritisch. «Dann sind die Stauseen leer und Gas wahrscheinlich nicht mehr vorhanden.»

Ärger über billiges Gas

Umso eindringlicher der Appell in den Saal, Gas zu sparen. «Wichtig ist, dass Sie alle jetzt schon darauf achten, möglichst wenig Gas zu verbrauchen», so Fritschi. Er war sichtlich verärgert über die tiefen Gaspreise von Stadtwerk Winterthur, die aufgrund eines Rekurses von SP-Stadtparlamentarier Fredy Künzler 2022 nicht erhöht werden konnten. «Wir verlieren ständig Geld», so Fritschi. «Mir ist keine Gemeinde in der Schweiz bekannt, wo Gas so wenig kostet wie in Winterthur.»

Das sei besonders ärgerlich, weil Gas ein begrenztes Gut sei. «Es ist schädlich, weil es CO₂ freisetzt. So etwas möchten wir eigentlich nicht noch subventionieren.» Für 2023 ist angesichts der sehr hohen Marktpreise mit einem saftigen Gaspreis-Anstieg zu rechnen – wie hoch, das hat der Stadtrat noch nicht beschlossen.

Auch beim Strom nutzte Fritschi die Gelegenheit, ein paar Szenarien für die schlimmsten Fälle durchzuspielen. Sollten Sparappelle und Rationierungen nicht den nötigen Erfolg bringen, wäre die Ultima Ratio das quartierweise Abschalten des Stroms für jeweils vier Stunden am Stück. «Das gilt es um jeden Preis zu verhindern», so Fritschi. «Es gibt viele technische Infrastrukturen, die nicht einfach wieder hochfahren und wohl längere Zeit ausser Betrieb wären», so Fritschi. «Wenn wir erst mal an diesem Punkt sind, fahren auch keine Züge mehr, weil die Weichen vereisen und Signale ausfallen.» Ein Schaudern geht durch die Publikumsreihen der Landsgemeinde in der Freizeitanlage Kanzleistrasse.

Spar-Details bald bekannt

Nach Wochen der Zurückhaltung scheint der Stadtrat seine Scheu vor klaren Statements abgelegt zu haben. Die konkreten Massnahmen, welche die Taskforce ausgearbeitet hat, sollen in den nächsten Tagen vorgestellt werden, bestätigte Stadtpräsident Michael Künzle (Die Mitte). In der Zwischenzeit versichert Fritschi, der Leiter der Taskforce: «Die Stadtverwaltung versucht, mit gutem Beispiel voranzugehen.»

