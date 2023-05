Energie in Winterthur – Stadtwerk macht Verlust, trotz guter Gas-Geschäfte Stadtwerk blickt auf ein turbulentes 2022 zurück. Statt zweistellige Millionengewinne einzufahren, lag man für einmal im Minus. Till Hirsekorn

Rote Zahlen, aber längst kein Lichterlöschen: Stadtwerk Winterthur blickt auf ein turbulentes 2022 zurück. Foto: Madeleine Schoder

Für Stadtwerk Winterthur war es ein gebrauchtes letztes Jahr - zumindest finanziell. 2022 resultierte ein Minus von 6,6 Millionen Franken bei einem Umsatz von 231 Millionen. Stadtwerk ist sich Gewinne gewohnt. Zwischen 16 und 33 Millionen Franken waren es in den letzten Jahren. In einem zweiseitigen Communiqué, das am Donnerstag verschickt wurde, blickt man bei Stadtwerk auf ein Jahr voller Wirren und Hürden zurück: die gestiegenen Preise auf dem europäischen Energiemarkt trugen dazu bei. Der Rekurs, der eine Anhebung des Gastarifs verhinderte ebenfalls. Hohe Ölpreise. Abschläge bei den Stromeinnahmen durch eine höhere kostendeckende Einspeisevergütung Kev. Oder die sieben Millionen Franken weniger Umsatz, weil weniger Abfall geliefert wurde, der verfeuert werden konnte.