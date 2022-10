Stromhandel in Winterthur – Stadtwerk zieht die Notbremse Wegen der hohen Strompreise schliesst Stadtwerk keine neuen Verträge auf dem freien Markt ab. Den Grosskunden, deren Vertrag ausläuft, droht ein böses Erwachen. Delia Bachmann

Stadtwerk will kein «unnötiges» Risiko eingehen und verzichtet zugunsten der grundversorgten Steuerzahlenden auf neue Stromverträge mit Grossverbrauchern. Foto: Madeleine Schoder

In der Schweiz haben die meisten Stromkunden keine Wahl. Die grosse Mehrheit muss ihre Elektrizität beim lokalen Energieversorger kaufen. Nur wer pro Jahr mehr als 100’000 Kilowattstunden verbraucht, darf sich seinen Anbieter selbst aussuchen. In diesem Wettbewerb um Grosskunden mischt auch Stadtwerk Winterthur mit. Laut Stefan Fritschi, dem für die Werke zuständigen FDP-Stadtrat, hat Stadtwerk weniger als hundert Lieferverträge mit freien Kunden. Diese beziehen rund 300 Millionen Kilowattstunden vom städtischen Unternehmen. Also etwa gleich viel wie die Stromkunden in der Grundversorgung.