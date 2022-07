Konflikt um Züri-Fäscht – Stadtzürcher Linke will Feuerwerk und Flugshow verbieten Geht es nach den rot-grünen Parteien, sollen die beiden Attraktionen am Grossanlass verboten werden. Die Organisatoren sehen das ganze Fest gefährdet.

Sieht man das am 2024 zum letzten Mal? Das Feuerwerk am Züri-Fäscht von 2019. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Gibt es am Züri-Fäscht schon bald kein Feuerwerk und keine Flugshows mehr? Diese Frage wird den Zürcher Gemeinderat voraussichtlich am kommenden Mittwoch beschäftigen. Eine Mehrheit der vorberatenden Kommission will die finanziellen Beiträge der Stadt nur bewilligen, wenn die beiden Attraktionen aus dem Programm fliegen.

Federführend seien dabei die Grünen gewesen, schreibt die NZZ am Donnerstag. SP und AL hätten sich bei der Beratung hinter diesen Vorschlag gestellt. «Bei der Flugshow wird das Fliegen verherrlicht. Dieses trägt weltweit wesentlich zum CO 2 -Ausstoss bei», wird der grüne Gemeinderat Balz Bürgisser in der NZZ zitiert. Auch das Feuerwerk solle baldmöglichst durch «innovative Formen von Lichtzauber» ersetzt werden.

Braucht es Feuerwerk und Flugshows am Züri-Fäscht? Ja, auf jeden Fall. Beides! Die Flugshows sind unnötig, aber ein Feuerwerk muss schon sein. Auf das Feuerwerk kann ich verzichten, aber auf die Flugshows freue ich mich schon. Es braucht weder Flugshows noch Feuerwerk. Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Bürgisser sieht in dieser Haltung auch eine Signalwirkung. Die Stadtbevölkerung habe im Frühling Ja zu den Klimazielen der Stadt gesagt, da wolle man eine Veränderung sehen. Die Flugshows sollen per sofort verboten werden, das Feuerwerk solle 2024 ein letztes Mal stattfinden dürfen, so die Forderung. Das Züri-Fäscht ganz zu streichen, sei aber kein Thema.

Für rot-grüne Parteien klimapolitisch problematisch: Die PC-7 Flugshow am Züri-Fäscht von 2019. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Für Jeannette Herzog, Geschäftsleiterin des Vereins Zürcher Volksfeste, betrifft dieser Entscheid «die DNA» des Fests. Ohne Feuerwerk sei es fast nicht vorstellbar, wie sie gegenüber der NZZ sagt. Andere Formen wie beispielsweise Drohnenshows könnten ein Feuerwerk nicht ersetzen, sagt sie.

Albert Leiser, Präsident des Vereins Zürcher Volksfeste und FDP-Gemeinderat, sieht das Züri-Fäscht bei einem Verbot sogar ganz gefährdet: «Verzichtet man auf das Feuerwerk, wird die Stadtpolizei den Anlass wahrscheinlich nicht bewilligen.»

Sollte das Geschäft tatsächlich am kommenden Mittwoch beraten werden, dürfte die Debatte spannend sein und das Resultat knapp werden: Im 125-köpfigen Gemeinderat haben SP, Grüne und AL 63 Stimmen – also nur eine knappe Mehrheit.

tif

Fehler gefunden?Jetzt melden.