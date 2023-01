Umfrage der Stadt Winterthur – Städtische Angestellte finden, sie haben zu wenig Zeit für Arbeit Die Angestellten der Stadt Winterthur zeigen sich unzufriedener als noch vor vier Jahren. Das Arbeiten in den Krisen seit 2020 könnte sich auf die Ergebnisse niedergeschlagen haben. UPDATE FOLGT

Die Stadtverwaltung Winterthur im Superblock, aufgenommen im August 2020. Symbolbild: Alexandra Wey (Keystone)

Das Personalamt der Stadt Winterthur hat im Herbst 2022 zum fünften Mal eine umfassende Personalumfrage zur Arbeitszufriedenheit und zu den Arbeitsbedingungen durchgeführt. Insgesamt haben 2763 Mitarbeitende teilgenommen. Mit einem Rücklauf von 65 Prozent konnte eine zufriedenstellende

Beteiligung erreicht werden, wie die Stadt Winterthur in einer Medienmitteilung schreibt.

Die städtischen Angestellten zeigten sich darin unzufriedener als noch vor vier Jahren: Waren 2018 58 Prozent der Mitarbeitenden sehr zufrieden oder zufrieden mit ihrer Arbeitssituation, sind es 2022 nur noch 52 Prozent. Auch ist der Anteil derer, die sich wieder bei der Stadt Winterthur bewerben würden, von 68 auf 63 Prozent gesunken. Die Stadt mutmasst, dass der Grund für diesen auffälligen Rückgang eine zunehmende Belastung der städtischen Mitarbeitenden in ihrem Arbeitsalltag sein könnte. So geben, gemessen an der Umfrage von 2018, dieses Mal deutlich weniger Mitarbeitende an, dass sie den Grossteil ihrer Zeit für die Erledigung ihre Hauptaufgaben verwenden.

Auch zeigen sie sich skeptischer bei der Einschätzung, ob die Arbeitsprozesse in ihrem Tätigkeitsbereich wirklich sinnvoll definiert sind. Damit einher gehe eine kritischere Bewertung der Verteilung des Arbeitsvolumens und generell der Zeit, die für die Ausführung der Arbeit zur Verfügung stehe, schreibt die Stadt weiter.

In diesen Bereichen hat die Stadt sich verbessert

In gewissen Teilbereichen hat sich die Stadt im Vergleich zur letzten Umfrage verbessert: So hat die Stadt als Arbeitgeberin bei den Entwicklungsmöglichkeiten, bei der Zufriedenheit mit dem internen Weiterbildungsangebot und bei den Arbeitsmitteln besser abgeschnitten. Grundsätzlich positiv stimme die gute Bewertung der direkten Vorgesetzten, die im Vergleich zu allen vorangegangenen Befragungen einen Höchstwert erreicht hat. Auch machen die meisten Mitarbeitenden der Stadtverwaltung ihre Arbeit gerne oder sehr gerne.

Um die Resultate auf gesamtstädtischer Ebene angemessen einordnen zu können, muss der übergeordnete Kontext der Befragung berücksichtigt werden. So waren die letzten Jahre stark von Krisensituationen geprägt, so zuerst von der Corona-Pandemie und danach vom Ukraine-Krieg und der drohenden Energiemangellage.

Inwieweit sich dieses Arbeiten im andauernden Krisenmodus, wie es die Stadt in der Medienmitteilung formuliert, auf die Umfrageergebnisse niedergeschlagen hat, will der Stadtrat nun analysieren. Auch sollen die Mitarbeitenden über die Ergebnisse der Umfrage informiert werden.

