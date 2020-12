Corona-Streit in Winterthur – Städtische Angestellte müssen für Quarantäne Ferien beziehen Die Stadt Winterthur kann Angestellte dazu zwingen, Überzeit und Ferientage zu beziehen, wenn diese sich in Quarantäne begeben müssen. Die SVP Winterthur kritisiert dies, die Stadt verteidigt jedoch ihr Vorgehen. Leon Zimmermann , Jonas Keller

Auch Polizeibeamte können im Quarantänefall zum Ferienbezug gezwungen werden. Dies, obwohl sie von Berufes wegen einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Foto: Marc Dahinden

Die SVP Winterthur hat sich am Montag in einem offenen Brief an den Stadtrat gewandt. Grund dafür ist der Umgang mit öffentlichen Angestellten, die sich auf ärztliche oder behördliche Anordnung in Quarantäne begeben müssen. So komme es vor, dass Mitarbeitende dafür Ferientage oder Überstunden einziehen müssten.

«Wir haben das von mehreren Betroffenen gehört und auch verifiziert», sagt Markus Reinhard, Vizepräsident der SVP Winterthur. Explizit erwähnt werden im Brief die Angestellten der Stadtpolizei. Dort sei die Situation besonders brisant, da Polizisten in ihrem Berufsalltag einen gelegentlichen Kontakt mit Corona-Infizierten kaum vermeiden könnten. «Wie es aussieht, sind aber auch andere Abteilungen betroffen», sagt Reinhard. Es wirke so, als ob es innerhalb der Stadt kein einheitliches Vorgehen im Umgang mit Mitarbeitenden in Zwangsquarantäne gebe.