Finanzen in Winterthur – Städtische Pensionskasse hat weitere Millionen verloren Im dritten Quartal ist die Pensionskasse der Stadt Winterthur noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Der Deckungsgrad ist offenbar unter 90 Prozent gefallen.

Nach einem guten Jahr 2021 befindet die PKSW nun wieder tief in Unterdeckung. LAB

12 Prozent. So viel haben die Anlagen der städtischen Pensionskasse (PKSW) in diesem Jahr schon an Wert verloren, rund 300 Millionen Franken, gemessen am Bruttovermögen von gut 2,4 Milliarden Franken. «Die exakten Werte kennen wir noch nicht», sagt Marianne Fassbind, die Vizepräsidentin des Stiftungsrates, auf Anfrage. Nächste Woche könne man voraussichtlich Genaueres sagen.

Damit ist eingetreten, was sich im Verlauf der letzten Monate abgezeichnet hat: Der sogenannte Deckungsgrad der PKSW ist im dritten Quartal weiter gesunken. Von 91,4 Prozent auf unter 90. Das heisst, dass die Pensionskasse ihre Vorsorgeleistungen derzeit nur noch zu knapp 90 Prozent mit ihrem Vermögen decken kann, zumindest auf dem Papier.

Egal wie gross oder mit welchem Anlageprofil: In diesem Jahr hat jede Pensionskasse Verluste mit Aktien, Anleihen oder Immobilienfonds gemacht – auch die PKSW. Das verdeutlicht die Performance-Kurve des UBS-Pensionskassen-Index. Printscreen UBS

Die neusten Zahlen der Pensionskassen-Indizes bestätigen den Abwärtstrend über alle Kassengrössen hinweg. Im September litt die Performance gemäss der UBS besonders stark, sie ging um 3,3 bis 3,8 Prozentpunkte zurück. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus knapp 12 Prozent.

Mit Aktien haben die Pensionskassen letzten Monat offenbar besonders viel Geld verloren. Der Wert von Schweizer Papieren sank um 6,3 Prozent, derjenige von internationalen Aktien um 8,9 Prozent. Auch Obligationen in Fremdwährung (–4,5 Prozent) und in Franken (–2 Prozent) performten schlecht, ja sogar Anlagen in Immobilien (–0,6).

Auch bei der PKSW hätten im letzten Quartal vor allem Aktien und Obligationen zum negativen Ergebnis beigetragen, sagt Fassbind. «Auf Jahresbasis haben beide Kategorien je fünf Prozent zum Jahresverlust beigetragen.» Die restlichen zwei Prozent seien auf kotierte Immobilienanlagen in der Schweiz zurückzuführen.

Die Hauptursachen für die Turbulenzen an den Finanzmärkten sind bekannt. Der Ukraine-Krieg und die Inflation führten zu schwankenden Kursen und höheren Leitzinsen.

Wie weiter?

Damit stellt sich die Frage, ob die Versicherten – das städtische Personal – bald wieder stärker zur Kasse gebeten werden. Konkret: Ob die Anhebung des versicherten Jahreslohns wieder rückgängig gemacht wird, ob ein Prozent des Jahreslohns wieder in die Sanierung der Kasse fliesst statt ins Altersguthaben, und ob die Altersguthaben wieder tiefer verzinst werden. Diese Sanierungsbeiträge waren nach einem erfolgreichen 2021 für dieses Jahr aufgehoben worden. «Zurzeit sind Sanierungsmassnahmen kein Thema», sagt Marianne Fassbind.

Definitiv bald ein Thema werden die Massnahmen sein, um die PKSW finanziell zu stabilisieren. Vor drei Monaten hatte Stiftungsratspräsident Marco Bollmann angekündigt, dass eine Ausfinanzierung für Anfang 2023 geplant sei. Aufgrund der Unterdeckung wird die Stadt dafür weitere Millionen einschiessen müssen. 120 Millionen Franken sind für eine Sanierung langfristig zurückgestellt.

Massgeblich für ein Sanierungspaket ist der Deckungsgrad per Ende Jahr. Die Konjunkturprognosen sehen schlecht aus.

Politisch liegt das Dossier beim Präsidialdepartement. Michael Künzle (Mitte) ist ferienhalber abwesend und war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

