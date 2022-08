Waadtländer Politikerin – Ständerätin Thorens tritt 2023 nicht mehr an Nach 16 Jahren kehrt die Waadtländer Grüne dem Bundesparlament den Rücken. Hierfür nennt sie persönliche Gründe.

Neues Kapitel im Leben aufschlagen: Ständerätin Adèle Thorens wird die kleine Kammer im Herbst 2023 auf jeden Fall verlassen. Foto: Anthony Anex (Keystone/Archiv)

Die Waadtländer Ständerätin Adèle Thorens (Grüne) wird bei den nächsten eidgenössischen Wahlen im Herbst 2023 nicht mehr antreten. Sie kehrt damit dem Bundesparlament nach 16 Jahren den Rücken.

Die 51-jährige Thorens verzichtet damit auf eine zweite Amtszeit in der kleinen Kammer. 2019 wurde sie an der Seite von Olivier Français (FDP) in den Ständerat gewählt und eroberte damals den Sitz der Sozialdemokraten.

Zuvor hatte die Grüne während zwölf Jahren im Nationalrat und während vier Jahren im Lausanner Stadtparlament politisiert. Nach 20 Jahren als gewählte Parlamentarierin habe Thorens nun entschieden, dass es an der Zeit sei, ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen, teilten die Grüne Partei des Kantons Waadt am Dienstag mit.

Wer an ihrer Stelle ins Rennen um den Ständeratssitz geschickt wird, ist noch offen. Die SP will mit Pierre-Yves Maillard den vor vier verlorenen Sitz in der kleinen Kammer zurückerobern.

