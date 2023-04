Golfer Robin Smiciklas – Er träumt von der Weltspitze trotz Tourette-Syndrom Seit seiner Kindheit leidet der 22-Jährige unter Tourette, lange war er gehemmt von den Zuckungen. Doch nun will Smiciklas sie nicht mehr verstecken – und ganz nach oben in seinem Sport. Andreas Thamm

Schon immer passionierter Golfer, aber erst jetzt frei: Der 22-jährige Deutsche Robin Smiciklas. Foto: Laif

Und dann fängt Robin auf einmal an, nach seinem älteren Bruder Selmar zu treten. Die Familie befindet sich gerade auf der Autobahn, Skiferien in Österreich. Robin, acht Jahre alt, galt bislang als friedfertiger Bub. Sein Bruder protestiert natürlich: Mama! Robin tritt mich! Die Mutter, am Steuer sitzend, befiehlt dem Kind, das Treten sofort einzustellen. Doch mittlerweile schlägt auch Robins Arm in Richtung des Bruders aus.



Robin sagt: «Ich kann nichts dafür, das passiert einfach.»