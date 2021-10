Rheinbrücke bei Flaach – Stahl und Holz kosten erheblich mehr und verteuern neue Brücke Die neue Rheinbrücke zwischen Flaach und Rüdlingen wird 1,7 Millionen Franken teurer. Wegen Schäden ist die alte Brücke seit 2015 nur noch einspurig befahrbar. Markus Brupbacher

Blick von oben auf die Rüdlingerbrücke über den Rhein bei Flaach. Foto: Madeleine Schoder

Dass die 1872 gebaute Rheinbrücke zwischen Flaach und Rüdlingen ersetzt werden soll, ist seit März 2019 bekannt. Damals wurde das Bauprojekt für die neue Brücke vorgestellt. Im Dezember 2020 bewilligte der Zürcher Regierungsrat 15,7 Millionen Franken für den Neubau. Nun hat die Kantonsregierung das Projekt festgesetzt – und zusätzliche 1,7 Millionen Franken bewilligt, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt.

Baumaterial «erheblich verteuert»

Warum kostet die Brücke so viel mehr? «Weil sich Stahl und Holz in den letzten zwölf Monaten erheblich verteuert haben», wie es in der Mitteilung weiter heisst. Damit fielen die Offerten für die Bauarbeiten höher aus als erwartet. Das Projekt umfasst zwei Dinge: zum einen den Neubau der Brücke, zum anderen das Verschieben der alten Brücke. Letztere dient während der Bauzeit als Umleitung und wird danach abgerissen. Zum Bauprojekt gehört zudem ein drei Meter breiter Rad- und Fussweg am Zürcher Rheinufer zwischen der neuen Brücke und der Postautohaltestelle Ziegelhütte.