Pannenserie auf der A1 bei Winterthur – Stahlträger schlitzte Pneus von über einem Dutzend Autos auf Auf der A1 in Richtung St. Gallen kam es heute Morgen zu einem gefährlichen Zwischenfall. Ein heruntergefallener Stahlträger beschädigte mehrere vorbeifahrende Autos. Thomas Münzel

A1 in der Nähe der Ausfahrt Winterthur-Töss: Wegen eines heruntergefallenen Stahlträgers wiesen hier am Montagmorgen ungefähr 15 Autos Reifenpannen und andere Beschädigungen auf. Foto: Marc Dahinden

Es geschah am frühen Montagmorgen mitten im Berufsverkehr. Chauffeur Boris Güntlisberger war um 7 Uhr auf der A1 in Richtung St. Gallen unterwegs, als er circa zwei Kilometer vor der Ausfahrt in Winterthur-Töss mehrere stehende Fahrzeuge wahrnahm.

«Ich sah auf dem Pannenstreifen plötzlich überall Warnblinker aufleuchten. Ich schätze, dass ein gutes Dutzend Fahrzeuge Reifenpannen hatten.» Mehrere Autos seien in der Nähe einer SOS-Nische parkiert gewesen, erzählt Güntlisberger. Wie es zu dieser ungewöhnlichen Pannenserie kam, konnte er sich jedoch nicht erklären.