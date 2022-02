Bezirksgericht Horgen – Stalker peinigte seine Ex-Partnerin monatelang Ein 42-Jähriger schickte einer Frau Tausende unerwünschte Nachrichten und lauerte ihr auf. Am Prozess versinkt er in Selbstmitleid. Pascal Jäggi

Das Bezirksgericht Horgen verhandelte am Donnerstag einen extremen Fall von Stalking. Selbst ein Kontaktverbot schreckte den Beschuldigten nicht ab. Archivfoto: Moritz Hager

Er liess seine Ex-Partnerin einfach nicht in Ruhe. Sie wollte nach der Trennung keinen Kontakt mehr, der 42-Jährige ignorierte das komplett. Fast ein Jahr lang schickte er ihr weit über 5000 Nachrichten und Mails, rief sie an, überraschte sie an ihrem Wohnort im Bezirk Horgen und platzierte gar einen GPS-Tracker an ihrem Auto. Er lauerte ihr auf und hinderte sie daran, ins Auto zu steigen, drohte damit, Fotos zu veröffentlichen.