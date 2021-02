Abfall im Stammertal – Stammheim führt Grüngutabfuhr ein Ab Anfang 2022 wird das Grüngut in Stammheim vor der Haustür abgeholt. Unsicher ist, wo der restliche Abfall künftig gesammelt wird. Eva Wanner

Grüngut wird in Stammheim ab 1.1.2022 vor der Haustür abgeholt. Symbolbild: Thomas Peter

Per 1. Januar 2022 wird in Stammheim das Grüngut vor der Haustür abgeholt. Damit, so teilt die Gemeinde mit, sollen künftig die Kosten für die Grüngutentsorgung versorgergerecht verrechnet werden. «Bisher erheben wir die gleiche Grundgebühr für alle, egal, wie viel jemand entsorgt», sagt die zuständige Gemeinderätin Ilona Diriwächter auf Anfrage.

Künftig wird alle zwei Wochen der eigene Grüncontainer vor der Haustür geleert, man kann entweder eine Ganzjahresmarke kaufen oder zahlt jede Leerung einzeln. Weiterhin durchgeführt werden die drei Häckseltouren pro Jahr, bei denen Grobschnitt entsorgt werden kann.