Dreharbeiten für Kurzfilm – Stammheim ist Krimi-Schauplatz Ein preisgekrönter Regisseur hat in Stammheim einen Kurzfilm gedreht. Er deutet erst an, worum es bei dem Werk geht. Eva Wanner

Regisseur Jonas Ulrich gibt Anweisungen bei den Dreharbeiten. Foto: PD

Viel verrät er noch nicht. «Es ist ein Krimi, der sich um eine Frau dreht, die nachts in einem kleinen Dorf auf der

Flucht ist. Ein klassisches Katz-und-Maus-Spiel.» So viel sagt Regisseur Jonas Ulrich über seinen jüngsten Kurzfilm. Schauplatz des Horrors: das beschauliche Stammheim. Seine Familie stamme aus Waltalingen, sagt Ulrich, der gesamte Film wurde deshalb in der letzten Septemberwoche auf dem Gebiet der Dörfer Waltalingen und Guntalingen gedreht.

Informiert wurde darüber mit einer kurzen Mitteilung auf der Gemeinde-Website. «Die Strassenbeleuchtung in der Gemeinde Stammheim ist zwischen dem 27. September und dem 1. Oktober aufgrund von Filmdreharbeiten durchgehend eingeschaltet», hiess es dort. Denn: Die Dreharbeiten fanden vorwiegend am Abend und in der Nacht statt, «wir haben überwiegend positive Reaktionen von den Anwohnern erhalten», sagt Ulrich. Die Menschen hätten gastfreundlich und hilfsbereit auf den Filmtrupp reagiert.