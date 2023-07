Djokovic stichelt schon – «Stan hat mir zwei Grand-Slam-Titel gestohlen» Der 38-jährige Stan Wawrinka dreht in Wimbledon die Zeit zurück und zieht erstmals seit 2015 in die dritte Runde ein. Sein nächster Gegner ist die ultimative Herausforderung. Simon Graf aus Wimbledon

Auf Erfolgskurs: Stan Wawrinka zieht in Wimbledon erstmals seit 2015 in die dritte Runde ein. Foto: Clive Brunskill (Getty Images)

Wimbledon ist nicht Paris, wo Stan Wawrinka praktisch als Einheimischer wahrgenommen und frenetisch angefeuert wird. Aber auch hier schätzt man die Passion des Routiniers für diesen Sport, wie er sich nach zwei Knieoperationen zurückgekämpft hat. Dem Romand brauste ein warmer Applaus entgegen, nachdem er den Argentinier Tomás Martín Etcheverry (ATP 32) in vier Sätzen niedergerungen hatte. Womit er im All England Club erstmals seit 2015 in die dritte Runde einzog. Und erstmals an einem Grand-Slam-Turnier seit seiner Rückkehr auf die Tour im März 2022.

Wawrinka klopfte sich auf die Brust, als es geschafft war. Früher pflegte er mit dem Zeigefinger an seine Schläfe zu deuten, um zu zeigen: Alles ist Kopfsache. Jetzt berührt er immer öfter sein Herz. «Es bedeutet mir sehr viel», sagte er. «Lange Zeit hatte ich nicht mehr viel Erfolg gehabt an Grand Slams. Aber ich habe sehr hart gearbeitet, um zurückzukommen. Es geht aufwärts. Ich weiss nicht, wie oft ich hier noch spielen werde. Deshalb versuche ich auch, es zu geniessen.» Mit 38 ist er der älteste Spieler im Tableau.

Sechs Siege gegen Djokovic

Als ihn die Platzinterviewerin darauf hinwies, dass nun in Runde 3 Novak Djokovic auf ihn wartete, kam Stimmung auf im Showcourt 3. Er habe schon oft gegen den Serben gespielt, sagte sie, insgesamt 26 Mal. «Bitte sagen Sie mir nicht, was meine Bilanz gegen ihn ist», bat Wawrinka lächelnd. «Ich bin schon froh, wenn ich nicht zerstört werde.» Seine Bilanz gegen den 23-fachen Grand-Slam-Champion ist gar nicht so schlecht: Immerhin hat er von 26 Matchs deren sechs gewonnen, darunter die beiden Grand-Slam-Finals: 2015 in Paris, 2016 am US Open.

«Ich mag Stan sehr. Was er in seinem Alter macht, ist eine grosse Inspiration.» Novak Djokovic

Wawrinka in Bestform war für Djokovic eine der grössten Herausforderungen. Im Endspiel von Roland Garros spielte der Romand wie von Sinnen, schlug er Winner aus allen Lagen. Es war wahrscheinlich das Spiel seines Lebens. «Er hat mir zwei Grand-Slam-Titel gestohlen», sagte der Serbe lächelnd, auf Wawrinka angesprochen. Um anzufügen: «Ich mag Stan sehr. Er ist ein wunderbarer Mensch. Und was er in seinem Alter macht, ist eine grosse Inspiration. Er ist bald 40 und immer noch so stark. Das schaffen nicht viele. Es wird das Duell der Veteranen sein.»

Wawrinka hat sich seit seiner Rückkehr auf die Tour kontinuierlich gesteigert. Und kämpfte er anfangs an den Grand Slams mit einer mentalen Blockade, weil es ihm so viel bedeutete, auf dieser Bühne wieder Erfolge zu feiern, tritt er in Wimbledon nun sehr fokussiert auf. Vielleicht auch, weil die Erwartungen nicht allzu gross waren, er auch kein Rasenturnier als Vorbereitung bestritt, sondern sich dem physischen Aufbau widmete.

Nun ist er zurück im Spotlight, wo er wieder hinwollte. Novak Djokovic zu fordern im Centre Court von Wimbledon, wo dieser seit zehn Jahren nicht mehr verloren hat – eine reizvollere Affiche gibt es kaum.

