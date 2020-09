Pfadi vor der Handballsaison – «Stand jetzt sind wir kein Titelkandidat» Pfadis NLA-Mannschaft wird immer jünger und die Konkurrenz immer reifer und internationaler. Die Winterthurer starten am Mittwoch mit dem Heimspiel gegen den BSV Bern in die Meisterschaft. Urs Stanger

Zwei von drei Ausländerpositionen bei Pfadi werden von den 21-jährigen Israelis Adir Cohen und Yahav Shamir, dem neuen Torhüter, besetzt. Foto: Deuring Photography

Man mag von Sprichwörtern halten, was man will. Aber irgendwie haben sie meistens eine triftige Berechtigung. Wie beispielsweise dieses: «Aus der Not eine Tugend machen.» Pfadis Handballer, finanziell bekanntlich angeschlagen, verloren gegenüber der letzten Saison viel internationale Routine. Roman Sidorowicz ausgenommen, wurde das nicht mit bestandenen Spielern kompensiert, sondern mit Jugend.