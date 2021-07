Verkehr in Winterthur – Stapo investiert Millionen in ihre Blitzkästen Um ihre Radarfallen instand zu halten, hat die Stapo einen Millionenauftrag vergeben – eine lohnende Investition, wie sich zeigt. Besonders ein Verkehrsdelikt hat deutlich zugenommen. Till Hirsekorn

Tempo 40, nicht 50: Wer auf der Breitestrasse zu schnell fährt, wird geblitzt. Foto: Enzo Lopardo

Bis zu 270-mal pro Tag werden in Winterthur Autofahrerinnen und Autofahrer geblitzt, die zu schnell unterwegs sind oder das Rotlicht missachten, von stadtweit 20 Radarfallen: 16 fix installierten und 4 mobilen (sogenannt semistationären) Kästen, die abwechselnd an 18 verschiedenen Standorten aufgestellt werden. Aber auch mobil wird kontrolliert, mit zwei Messfahrzeugen.



Die Wartung dieser Kontrollinfrastruktur kostet. Kürzlich hat die Stadtpolizei dafür einen Auftrag über 2,45 Millionen Franken vergeben. Den Zuschlag erhielt die CES AG aus Wallisellen. In den nächsten acht Jahren kontrolliert diese die Blechpolizisten und ersetzt alte oder defekte Teile, für rund 300’000 Franken pro Jahr.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung