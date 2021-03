Corona in Winterthur – Stapo kündigt mehr Masken-Kontrollen an Die Stadtpolizei will die Maskenpflicht in öffentlichen Räumen wie der Altstadt wieder konsequenter durchsetzen. Till Hirsekorn

In der Altstadt gilt nach wie vor Maskenpflicht. Die Stadtpolizei will dies wieder vermehrt kontrollieren und durchsetzen. Foto: Marc Dahinden

Seit dem 1. März sind Läden, Museen und Bibliotheken, aber auch Sport- und Freizeitanlagen wieder geöffnet. Und mit dem Frühlingsbeginn zieht es die Leute nach draussen auf die Gasse.

Wie die Stadtpolizei in einer Mitteilung schreibt, halte man sich gerade im öffentlichen Verkehr und in den Läden zwar meist vorbildlich an die Hygiene- und Schutzmassnahmen.

In belebten Fussgängerzonen aber wie der Altstadt oder Dorfkernen würde die Maskenpflicht nicht mehr konsequent eingehalten. Die Stapo kündigt an, nun wieder mehr Präsenz zu zeigen, um Passanten an die Corona-Regeln zu erinnern. Dabei setze sie vor allem auf den Dialog, schreibt sie.

Seit Mitte Februar steigen schweiz- und europaweit die Fallzahlen wieder.