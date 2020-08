Festnahme wegen Social-Media-Account aus Winterthur – Stapo verhaftet 19-Jährigen aus dem Umfeld von «Szene ish Winti» Die Stadtpolizei Winterthur verhaftete am Donnerstag einen 19-jährigen Mann. Er soll auf mehreren Videos auf dem Instagram-Account von «Szene ish Winti» zu sehen sein. gvb

Ein Mann hängt sich an einen Stadtbus. Viele Videos auf der Seite wurden beim Winterthurer Busbahnhof aufgenommen. Screenshot

Der Instagram-Account «Szene ish Winti» machte nach einer Recherche des «Landboten» fast schweizweit Schlagzeilen. Auf den Videos sind teils gefährlich und eben auch persönlichkeitsverletzende Szenen zu sehen. Die Polizei nahm Ermittlungen auf und kann nun einen ersten Erfolg vorweisen. Wie die Stadtpolizei Winterthur in einer Mitteilung schreibt, wurde am Donnerstag eine Person verhaftet.

Dem 19-Jährigen werden Verstösse gegen das Strassenverkehrs- sowie das Strafgesetz vorgeworfen, sagt eine Sprecherin der Stadtpolizei Winterthur. Was ihm konkret zu Last gelegt wird, war nicht in Erfahrung zu bringen.

Weitere Ermittlungen laufen

Dabei handelt es sich explizit nicht um den Betreiber der Seite, wie eine Sprecherin auf Anfrage sagt. Zwar laufen gegen diesen ebenfalls Ermittlungen, doch zu einer Verhaftung ist es bis jetzt nicht gekommen.

Die Instagram-Seite wurde inzwischen von Facebook gelöscht, die Betreiber haben aber bereits einen Folge-Account aufgeschaltet.