Polizist verletzt – Stapo verhaftet Drogendealer Die Stadtpolizei Winterthur hat Ende Mai einen Drogendealer verhaftet, sein Komplize konnte jedoch fliehen. Gregory von Ballmoos

Insgesamt stellte die Stapo rund 7500 Franken sicher. Foto: Stapo Winterthur

«Intensive polizeiliche Ermittlungen» waren nötig, um einem 30-jährigen mutmasslichen Drogendealer auf die Schliche zu kommen. Der nigerianische Staatsbürger wurde am 27. Mai an seinem Wohnort in Winterthur verhaftet. Er hielt sich illegal in der Schweiz auf und war mit einer Einreisesperre sowie einem Landesverweis belegt.

Bei der Verhaftung kam es zu einem kleinen Gerangel, bestätigt die Polizei auf Anfrage. Dies nutzte offenbar der Komplize des verhafteten Nigerianers. Die Stadtpolizei Winterthur schreibt, dass «ein weiterer dunkelhäutiger Mann» während des Einsatzes über das Dach der Liegenschaft floh und entkommen konnte. Man fahnde nach ihm.

Beim Einsatz kratzte der Verhaftete einen Polizisten am Unterarm und verletzte ihn leicht. Der Polizist musste zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. Dies sei das übliche Vorgehen, sagt eine Sprecherin der Stadtpolizei Winterthur auf Anfrage.

Geld im Portmonnaie eingenäht.

Beim verhafteten Nigerianer stellte die Polizei rund 7500 Franken in bar sicher, ein Teil davon sei in ein Portemonnaie eingenäht gewesen. Damit wollte der Nigerianer das Geld wohl verstecken, dies sehe man häufig bei Personen, die Geld haben, das aus illegalen Quellen stammt, so die Stapo-Sprecherin. Darum kontrolliere die Polizei jeweils alle möglichen Fächer.