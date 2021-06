Plexiglasbrunnen in Winterthur – Stapo veröffentlicht anonymisierte Täterbilder Nach dem Aufruf der Stadtpolizei vor einer Woche hat sich keiner der Büelrain-Vandalen gestellt. Heute hat die Polizei anonymisierte Bilder veröffentlicht. Elisabetta Antonelli

Diese fünf jungen Männer werden von der Staatsanwaltschaft und der Stadtpolizei gesucht. Foto: Stadtpolizei

Am 1. August 2020 haben Unbekannte den Plexiglasbrunnen an der Kantonsschule Büelrain zerstört. Trotz einer Medienmitteilung vom letzten Donnerstag, 17. Juni, konnten die Staatsanwaltschaft und die Stadtpolizei die Täterschaft nicht ermitteln. Deshalb gehen sie nun einen Schritt weiter, wie sie am Donnerstag mitteilten. Die fünf jungen Männer wurden von einer Überwachungskamera dabei gefilmt, wie sie den Brunnen vermutlich mit Feuerwerkskörpern sprengten.

Am Donnerstag veröffentlichten Staatsanwaltschaft und Stadtpolizei anonymisierte Standbilder des Films. Die Bilder der einzelnen mutmasslichen Täter sind auf www.stadt.winterthur.ch/polizei abrufbar. Um die Täterschaft zu identifizieren und zu überführen, beziehen Staatsanwaltschaft und Stadtpolizei die Öffentlichkeit ein. Hinweise zu den Gesuchten kann die Bevölkerung der Stadtpolizei unter der Nummer 052 267 51 52 oder per E-Mail an stapo.hinweise@win.ch melden.