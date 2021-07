Wichtige Antworten zum Unwetter – «Starke Niederschläge sind häufiger und intensiver zu erwarten» Woher das ganze Wasser kommt, warum das Hochwasser zu Leistungseinbussen bei der Wasserkraft führt, wieso das Wassermanagement konfliktträchtig sein kann – und welche Rolle der Klimawandel dabei spielt. Joachim Laukenmann

Die Feuerwehr der Stadt Luzern sichert die Bahnhofstrasse entlang der Reuss mit Schutzschläuchen ab. Der Wasserspiegel des Vierwaldstättersees ist bedrohlich hoch angestiegen. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Woher kommt das viele Wasser?

«Die grossen Quellen dazu sind die Meere, bei uns das Mittelmeer und der Atlantik», sagt Stephan Bader von Meteo Schweiz. Strömungen in der Atmosphäre transportieren das verdunstete Wasser zu uns. «Im Juni dominierten warmfeuchte Südwestströmungen. Im Juli waren es primär kühlfeuchte Westströmungen. Die massive Gewitterlage vom 12. auf den 13. Juli wurde jedoch ebenfalls von warmfeuchter Gewitterluft aus Südwesten gespeist.» Das Besondere am momentanen Wetterverlauf ist also die seit Wochen andauernde Zufuhr von feuchter Luft.

