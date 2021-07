Olympia-Teilnehmerin aus Andelfingen – Sie springt, als ob nichts gewesen wäre Nur eine Woche nach ihrer schmerzhaften Handverletzung trat Angelica Moser bereits wieder am Diamond-League-Meeting in Stockholm an. Die Andelfinger Stabspringerin überzeugte mit Rang 5. Jörg Greb

Sie ist wieder zurück: Eine Woche nach ihrem Sturz an der SM sprang Angelica Moser in der Diamond League. Ulf Schiller (Freshfocus)

Die Genugtuung war ihr anzusehen. «Ich bin überglücklich. Ein solches Resultat und diese Sprünge sind alles andere als selbstverständlich», sagte Angelica Moser nach ihrem 5. Rang in Stockholm. Das, was sich sieben Tage zuvor an den Schweizer Meisterschaften in Langenthal ereignet hatte, bildet den Hintergrund für die Einschätzung: «Abgestürzt» war sie an der SM beim dritten Versuch über ihre neue Freiluft-Bestmarke von 4,67 m. Glücklicherweise ist sie dabei mit starken Prellungen und Schwellungen davongekommen.

Mit Blick auf die nicht mehr fernen Olympischen Spiele nahm sich die 23-Jährige aber vor, trotz Schmerzen möglichst rasch wieder zu springen und sich auch wieder an Wettkämpfen zu messen. Mit Tapes an beiden Handgelenken tat sie dies in der Diamond League gleich auf höchster Stufe an.