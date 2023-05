Met-Gala in New York – Stars würdigen verstorbenen Karl Lagerfeld Prominente haben im New Yorker Metropolitan Museum den Designer Karl Lagerfeld posthum gefeiert. Das sind die spektakulärsten – und schrägsten – Outfits des Abends.

Sänger und Schauspieler Jared Leto erschien als Lagerfeld's Katze Choupette auf dem roten Teppich. (1. Mai 2023) Foto: Mike Coppola (Getty Images via AFP)

Stelldichein der Stars in New York: Zur Met Gala sind Prominente aus der Welt der Mode, der Musik und des Sports am Montagabend im Metropolitan Musem of Art zusammengeströmt. Motto des Abends war die Würdigung des 2019 verstorbenen Modeschöpfers Karl Lagerfeld, entsprechend fiel bei den Stars die Kleiderwahl aus. Hier kommen die spektakulärsten – und schrägsten – Outfits des Abends:

Die spektakulärsten Outfits

Sängerin Rihanna wurde von ihrem Partner ASAP Rocky begleitet. (1. Mai 2023) Foto: Justin Lane (Keystone)

Rihanna war vom Kopf bis zur Taille in Kamelienblüten eingehüllt. Das dramatische Kleid von Maison Valentino mit Schleppe ist ganz klar eine Hommage an Chanels unverkennbares Markensymbol. Gründerin und Designerin Coco Chanel heftete die weisse Blume 1913 an einen Gürtel, und war begeistert von der Schlichtheit, Form und Reinheit der Blüte. Seither ist die Kamelienblüte fester Bestandteil der DNA von Chanel.

Ihr Freund und Rapper Asap Rocky entschied sich hingegen für einen Kilt, unter dem eine mit Glitzersteinen besetzte Baggy-Jeans hervorlugte. Das Ensemble von Gucci mag auf den ersten Blick willkürlich erscheinen, hat aber einen Hintergrund. Karl Lagerfeld trug 2004 ein ähnliches Outfit, als er nach einer Fashionshow von Chanel zum Thema Schottland über den Laufsteg lief.

Foto: Taylor Hill (Getty Images)

Auch Rapperin Cardi B griff das Blumenmotiv von Chanel auf. Dieses Mal in Form eines strukturierten Latex-Ballkleids von Chenpeng Studio. Der schwarze Rock wies wie die ikonischen Chanel-Taschen gesteppte Ziernähte auf und war mit gigantischen Kamelienblüten verziert.

Foto: Jamie McCarthy (Getty Images)

Auch Latino-Rapper Bad Bunny war mit Kamelien übersät. Sein massgeschneiderter Look von Jacquemus zeichnete sich durch eine lange Schleppe aus bestickten Kamelien aus.

Die schrägsten Outfits

Foto: Getty Images

Foto: Taylor Hill (Getty Images)

Monatelang wurde darüber spekuliert, ob Choupette, die geliebte Katze von Karl Lagerfeld über den roten Teppich laufen würde. Leider konnte die berühmteste Katze der Welt nicht an der Gala teilnehmen – dafür sprang jedoch Jared Leto ein, der im realistischen Katzenkostüm erschien.

Foto: Justin Lane (Keystone)

Auch Sängerin Doja Cat hatte dieselbe Idee. Sie entschied sich jedoch für eine etwas elegantere Version von Oscar de la Renta. Die silberne Kapuzenrobe mit Katzenöhrchen, die Maniküre im Krallen-Look und ihre Prothesen im Gesicht machten sie zur glamourösen Choupette-Doppelgängerin.

Foto: Taylor Hill (Getty Images)

Rapper Lil Nas X erschien in einem Hauch von Nichts. Sein ganzer Körper war mit nichts als Juwelen, Metallic-Farbe und einem Slip bedeckt.

Die elegantesten Outfits

Schauspielerin Nicole Kidman in einem Chanel-Kleid, das sie vor fast 20 Jahren bei Werbeaufnahmen für das Parfum Nummer 5 getragen hatte. (1. Mai 2023) Foto: Justin Lane (Keystone)

Die Schauspielerin Nicole Kidman erschien in einem Chanel-Kleid, das sie vor fast 20 Jahren bei Werbeaufnahmen für das Parfum Nummer 5 getragen hatte. «Ich bin so froh, dass ich es noch tragen kann», gestand sie der Nachrichtenagentur AFP.

Foto: Theo Wargo (Getty Images)

Sängerin Dua Lipa trug eine cremefarbene Kreation, die Lagerfeld in den 1990er Jahren für Chanel kreiert hatte.

Foto: Mike Coppola (Getty Images)

Schauspielerin Margot Robbie entschied sich für ein Kleid aus dem Chanel-Archiv. Um genauer zu sein, um ein Kleid aus dem Jahre 1993, das einst von Model Cindy Crawford getragen wurde

Foto: Theo Wargo (Getty Images)

Schauspielerin Penelope Cruz war eine der Gastgeberinnen des Abends und trug ein hellblaues Brautkleid mit Kapuze aus dem Chanel-Archiv.

Foto: Dimitrios Kambouris (Getty Images for The Met Museum/Vogue)

Auch Roger Federer war Co-Gastgeber der Met Gala. Der pensionierte Tennis-Champion erschien in einem eleganten Anzug – darin versteckte sich eine rührende Hommage an Lagerfeld , wenn auch sehr subtil. Fendi-Kreativdirektor Kim Jones hatte in das Futter des Anzugs handgezeichnete Skizzen eingefügt, die vom Designer inspiriert waren. «Das waren die umfangreichsten Vorbereitungen, die ich je getroffen habe, um mich für eine Veranstaltung anzuziehen Es hat viel Spass gemacht», sagte Federer gegenüber CNN. Seine Frau Mirka trug ein rosafarbenes, halbtransparentes Kleid mit Federn und Masche.

Weitere Gäste der exklusiven Veranstaltung waren unter anderem die Sängerin Rita Ora, die Models Giesele Bündchen, Cara Delevingne und Kate Moss.

Selbst geladene Gäste müssen für das Abendessen 50’000 Dollar zahlen, nach 35’000 im Jahr 2022. Für einen Platz an einem von einem Mäzen gesponserten Tisch sind mindestens 300’000 Dollar fällig.

Traditionell findet die Met Gala am ersten Montag im Mai statt. Die Einnahmen kommen der Modeabteilung des Museums zugute, die ihre Jahresausstellung dem deutschen Modemacher mit dem grauen Zopf und der dunklen Brille widmet. Etwa 150 seiner Kreationen und seine Skizzen dazu sollen vom 5. Mai bis zum 16. Juli 2023 in dem Museum gezeigt werden.

Mehr zur Met Gala Met Gala 2023 Am 1. Mai endet das Zeitalter der Kardashians

AFP/SDA/aru/lif

Fehler gefunden?Jetzt melden.