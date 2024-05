Erdbeobachtungssatellit – Start der Esa-Mission Earthcare geglückt Um kurz nach 1.00 Uhr ist klar: Die Esa fliegt von Deutschland aus eine neue Mission. Beim Start des Satelliten Earthcare läuft zunächst alles glatt.

Der Earthcare-Satellit an Bord einer SpaceX-Rakete nach dem Start in Kalifornien. (28. Mai 2024) AFP/Patrick T. Fallon

Hier wird Inhalt angezeigt, der zusätzliche Cookies setzt. An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt. Falls Sie damit einverstanden sind, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, können Sie alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen. Cookies zulassen Mehr Infos

Der Start des Erdbeobachtungssatelliten «Earthcare» ist geglückt. Die Trägerrakete wurde am Mittwochmorgen um 0.20 Uhr (MESZ) im kalifornischen Vandenberg gezündet, wie eine Live-Übertragung im Kontrollzentrum der Europäischen Raumfahrtbehörde Esa in Darmstadt zeigte. Anschliessend hob der Orbiter an Bord einer Falcon-9-Rakete des US-Raumfahrtkonzerns SpaceX ab. Um kurz nach 1.00 Uhr nahm das Kontrollzentrum in Darmstadt das Signal des europäisch-japanischen Orbiters auf – damit wird bei der Esa von einer Mission gesprochen.

Der Satellit soll in einer Umlaufbahn in Höhe von rund 400 Kilometern global die Wechselwirkung von Wolken, Aerosolen und Sonneneinstrahlung auf die Atmosphäre untersuchen und so bessere Klimamodelle und Wettervorhersagen möglich machen. Erstmals soll nach Angaben von Esa-Experten damit ein 3D-Modell der Atmosphäre im gesamten Höhenprofil erstellt werden können.

Newsletter Celsius Erhalten Sie die wichtigsten Hintergründe und Analysen rund um Klima und Wetter. Einloggen

DPA/chk

Fehler gefunden?Jetzt melden.