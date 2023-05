Wirtschaft in Winterthur – Start-ups finden nicht mehr so leicht Investoren Der Krieg in der Ukraine, steigende Zinsen und der Beinahe-Untergang der Credit Suisse: Auf den Finanzmärkten geht es turbulent zu und her. Ines Rütten

Jungunternehmer auf Investorensuche im Rahmen der Start-up Nights in Winterthur. Archivfoto: Marc Dahinden

Start-ups brauchen Geld, um ihre Ideen umzusetzen, bevor sie damit Geld verdienen können. Darum setzen die meisten von ihnen auf Investoren und Investorinnen, die bereit sind, die Idee finanziell zu unterstützen, bis sie rentabel wird. Im Gegenzug erhalten die Investoren Anteile an den Start-ups. Mit den tiefen Zinsen der letzten Jahre war es für Investoren interessant, mit sogenanntem Risikokapital bei Start-ups einzusteigen. Bei einem Exit, sprich einem Verkauf des Unternehmens durch die Gründer, winkten dann grosse Gewinne, während die Erträge bei klassischen Anlagen eher tief waren.

Doch nun wendet sich das Blatt. Im vergangenen Jahr hat sich der Investitionsboom bei Start-ups massiv abgekühlt. «Die höheren Zinssätze sowie die geopolitische und die wirtschaftliche Unsicherheit haben viele Anleger dazu veranlasst, vorsichtiger zu investieren und sich Anlageklassen zuzuwenden, die als weniger riskant eingestuft werden», sagt Dominique Gruhl, COO der Swiss Ventures Group mit Sitz in Zürich. Das privat finanzierte Unternehmen investiert in zahlreiche Start-ups. Darunter sind auch Jungunternehmen aus der Region Winterthur wie der Fleischersatzhersteller Planted, das Softwareunternehmen Acodis oder die digitale Patientenplattform HeyPatient.

Die Schweiz und Europa hätten ausserdem in den letzten Jahren einen Anstieg ausländischer Risikokapitalinvestitionen erlebt, sagt Gruhl. «Obwohl die derzeitige Wirtschaftslage einen einmaligen Zeitpunkt für Investitionen in diese längerfristig renditestarke Anlageklasse darstellt, erleben wir nun eine Umkehr dieses Trends.»

Mehr Anteile für weniger Kapital

Gut geht es Start-ups, die schon Investoren haben: «Diese bevorzugen derzeit diejenigen Jungunternehmen, in die sie schon investiert haben, und helfen diesen allenfalls durch schwierige Zeiten, anstatt Geld in neuen Start-ups anzulegen», sagt Ralph Mogicato. Der Brüttemer ist selbst Angel-Investor und sitzt im Vorstand der Investorengemeinschaft SICTIC. Ganz junge Start-ups, die mit einer innovativen Idee noch in den Startlöchern stecken würden, würden auch jetzt noch zu Geld kommen, sagt Mogicato. «Ein paar 100’000 Franken bekommt man gut von privaten Investoren.» Diese hätten meist noch eine andere Motivation als institutionelle Geldgeber. Sie wollten mit ihrem Geld etwas bewirken, und die Rendite allein stehe nicht im Vordergrund.

«Für grössere Finanzierungsrunden von Start-ups, die schon ein paar Jahre im Geschäft sind, ist es aber viel schwieriger geworden, an Kapital zu kommen», sagt Mogicato. Denn: In wirtschaftlich turbulenten Zeiten sinken oft auch die Erfolgsaussichten der Start-ups, ihre Wachstumsraten sind geringer. Und die Bewertungen der Start-ups sinken. Das heisst, sie müssen für das Kapital mehr Firmenanteile an die Investoren abtreten. Das beobachtet auch Dominique Gruhl von der Swiss Ventures Group: Die trüben Marktaussichten würden Investoren dazu veranlassen, den Start-ups strengere Bedingungen als bisher zu diktieren. «Sie legen jetzt mehr Wert auf ein gesundes Gleichgewicht zwischen Wachstum und Profitabilität.»

Andere Lösungen suchen

Diese Entwicklungen spürt auch das Start-up Flowit, das 2020 vom Stammheimer Ehepaar Yasemin und Bilâl Tahris gegründet wurde und kurze Zeit später zwei weitere Mitgründer ins Team holte. Ihre Software unterstützt Unternehmen mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz bei der Personalentwicklung. Bisher hat das Gründerteam das Start-up selbst finanziert, und sie konnten schon einige namhafte Kunden gewinnen, zum Beispiel Bernina, Ricola oder die Axa-Versicherungen.

Um weiter wachsen zu können, haben sie vor wenigen Monaten Gespräche mit Venture-Capital-Firmen geführt. Das Interesse sei zwar sehr gross gewesen – die Bedingungen der potenziellen Kapitalgeber aber oft nicht wirklich attraktiv für die Gründer. «Es ist suboptimal, weil wir uns nicht mehr in der Prototypenphase befinden, wir knapp 50 zahlende Kunden haben, aber das Unternehmen in Bezug auf den Umsatz noch nicht gross genug für eine sogenannte Series-A-Finanzierungsrunde ist», sagt Bilâl Tahris, Co-CEO von Flowit. Bei den Gesprächen mit potenziellen Geldgebern sei es immer sehr schnell um die Bewertung gegangen und darum, gleich viele Firmenanteile für viel weniger Kapital als noch vor eineinhalb Jahren herzugeben. Deshalb hat sich die Führung des Start-ups dafür entschieden, die schlechten Zeiten auf dem Investorenmarkt mit einer geringeren Summe und einem sogenannten Convertible Loan zu überbrücken. Dabei geben Investoren jetzt ein Darlehen und erhalten später erst Anteile am Unternehmen.

«Die Stimmung in der Szene ist immer noch optimistisch.» Raphael Tobler, Präsident der Swiss Start-up Association

Durchgeführt wird die Geldsuche von der Non-Profit-Organisation Swisspreneur über die Schweizer Investment-Plattform Leva. Swisspreneur versammelt private Investorinnen und Investoren und bringt diese in Kontakt mit ausgewählten Start-ups. Ab 5000 Franken ist ein Investment möglich. Die Start-ups erhalten das Geld als Darlehen. Anteile werden erst fällig, wenn ein professioneller Investor einsteigt oder wenn das Start-up verkauft wird und dann eine Bewertung festgesetzt wird. Die Investoren vom Convertible Loan erhalten dann einen Discount auf ihre Aktien und damit einen Vorteil gegenüber späteren Investoren.

Derzeit hat Flowit diese Investment-Möglichkeit im eigenen Netzwerk geöffnet. Ende Mai wird sie dann auch für die Investoren von Swisspreneur offenstehen. Damit will Tahris die aktuelle Marktsituation überbrücken und gleichzeitig das nötige Wachstum sicherstellen, um mit Flowit in einem Jahr gross genug für eine grössere Finanzierungsrunde zu sein.

Finanzpläne anpassen

So wie Flowit gehe es derzeit vielen Start-ups, sagt Raphael Tobler. Der Winterthurer ist selbst Gründer eines Start-ups und Präsident der Swiss Start-up Association. Dort sei die getrübte Finanzsituation ein grosses Thema. «Für Start-ups geht es, zugespitzt gesagt, schnell mal um Leben und Tod», sagt Tobler. Wenn man kein Geld findet, kann es das Aus für die Idee bedeuten. Aber ein Vorteil der Jungunternehmen sei ihre Flexibilität in Krisen. «Sie können schnell reagieren.» Einerseits können sie ihre Finanzpläne anpassen, Kosten sparen und mit dem vorhandenen Geld für eine längere Phase planen. Ausserdem könnten sie – wie Flowit – ihre Wachstumsstrategie anpassen und Märkte weniger schnell erschliessen, was wiederum weniger Geld brauche. «Die Stimmung in der Szene ist aber immer noch optimistisch», sagt Tobler.

Das sieht auch Angel-Investor Ralph Mogicato so. «Wir klagen auf hohem Niveau», sagt er. Nach einem grossen Hype im Bereich Start-up-Investitionen gebe es jetzt eine Bereinigung. «Solche Zyklen gibt es immer.» Firmen, die in «Hype-Themen» tätig sind, wie Mogicato sagt, erhalten noch immer sehr viel Geld. Das sind zum Beispiel Start-ups im Bereich künstliche Intelligenz oder Quantum-Computing.

Der Beinahe-Untergang der Credit Suisse habe auf die Situation der Start-ups bisher wenig Einfluss, sagt Mogicato. «Es war wohl eher ein psychologischer Dämpfer für die Investoren.» Dass eine so grosse Bank praktisch über Nacht bankrottgehen könnte, habe zu Verunsicherung geführt. Und diese Verunsicherung wirkt sich am Ende wieder auf die Risikobereitschaft aus.

