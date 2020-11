Raumfahrt – Start von SpaceX-Rakete verschoben Starke Winde beim Kennedy Space Center in Florida verhinderten das Abheben der bemannten Rakete. Sie hätte zur ISS fliegen sollen. Am Sonntag startet ein neuer Versuch.

Der geplante Start einer SpaceX-Mission zur ISS ist wegen starken Winden von Samstag auf Sonntag verschoben worden. KEYSTONE/AP/Joel Kowsky Die Fotografen waren bereits in Stellung. REUTERS Nun soll der Start in der Nacht auf Montag (Schweizer Zeit) erfolgen. REUTERS 1 / 3

Der für Samstag geplante Start einer bemannten SpaceX-Rakete zur Internationalen Raumstation ISS verzögert sich. Der Beginn der Mission wurde wegen starken Winden auf Sonntag verschoben, wie die US-Weltraumbehörde Nasa am Freitag mitteilte.

Die Rakete soll nun am Sonntagabend (Montag, 01.27 Uhr MEZ) vom Weltraumbahnhof Kennedy Space Center in Richtung ISS starten. An Bord der Kapsel «Crew Dragon» werden drei Nasa-Astronauten und ein Japaner sein.

Sechs Monate nach seinem historischen Flug zur ISS will das US-Unternehmen SpaceX von Tesla-Gründer Elon Musk damit erstmals eine bemannte Rakete zu einer sechsmonatigen Routinemission ins All schicken.

Chance für SpaceX

In den vergangenen Jahren waren US-Astronauten auf russische Raketen angewiesen, um zur ISS zu kommen. Die Nasa hatte ihr Shuttle-Programm wegen hoher Kosten und nach zwei Unglücken vor neun Jahren eingestellt.

Um wieder unabhängiger von Russland zu werden, beauftragte die US-Regierung unter Donald Trumps Vorgänger Barack Obama das Unternehmen SpaceX sowie den Luftfahrtriesen Boeing mit dem Bau von Raumfähren. Die «Starliner»-Kapsel von Boeing befindet sich aber noch in der Testphase und wird erwartungsgemäss nicht vor dem kommenden Jahr fertig.

Für SpaceX ist der nun geplante Raumflug deshalb auch eine Chance, sich als US-Marktführer in der Raumfahrt in Stellung zu bringen. Ende Mai hatte das Unternehmen zum ersten Mal erfolgreich zwei US-Astronauten zu einer zweimonatigen Mission zur ISS geschickt.

