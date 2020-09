Liederabende in Winterthur – Startenor singt im Feilenhauer Julian Prégardien eröffnet die Saison mit Schumanns «Dichterliebe». Die Sopranistin Mélanie Adami wendet sich im Alten Stadthaus Beethovens Volksliedbearbeitungen zu. Helmut Dworschak

Julian Prégardien ist wie sein Vater Christoph ein gefragter Interpret der romantischen Liedkunst. Foto: Marco Borggreve

Er habe eine Stimme zum Träumen, meinte die Freiburger Tageszeitung «La Liberté». Tatsächlich zeichnet sich die Stimme des Tenors Julian Prégardien durch eine grosse Klarheit und einen zarten Schmelz aus und schmiegt sich sofort sympathisch ins Ohr. Am Sonntag ist der international gefragte Sänger im Feilenhauer zu erleben. Er eröffnet in dem kleinen Oberwinterthurer Kulturlokal die Saison mit dem Liederzyklus «Dichterliebe» von Robert Schumann. Die Farbpalette dieses sehr abwechslungsreichen Zyklus reicht von verträumt über himmelhochjauchzend bis zu herzlichem Grollen – nämlich dort, wo der betrogene Liebhaber behauptet: «Ich grolle nicht!» Da ist also bei aller Gefühlsintensität immer auch Ironie im Spiel. Kein Wunder, stammen die Texte doch von Heinrich Heine.