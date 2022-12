Wintersport in der Region Winterthur – Startet bald der erste Skilift? Der Skilift Schafbüel in Wildberg soll am Mittwoch in Betrieb gehen. Ein Testlauf sei erfolgreich gewesen. Die meisten Lifte im Tösstal bleiben aber wohl noch zu. Rafael Rohner

Der Pony-Skilift in Wildberg ist vor allem bei Kindern beliebt, wenn es denn genug Schnee hat. Archivfoto: Madeleine Schoder

Ein erster Testlauf des Skilifts Schafbüel in Wildberg am Wochenende hat funktioniert: «Wenn das Wetter mitspielt, werden wir am nächsten Mittwoch, 14. Dezember, offiziell den Skilift laufen lassen», hiess es am Montag in einer Mitteilung. Man soll aber unbedingt vorher auf der Website www.skifahren-wildberg.ch nachschauen. Dort werde kommuniziert, ob der Lift in Betrieb gehen kann.

Denn ob das Wetter mitspielt, ist eher fraglich. Die Schneefallgrenze soll am Mittwoch gemäss Meteo Schweiz rasch auf 1500 Meter steigen, was deutlich höher ist als die Tösstaler Skigebiete. Bis dahin ist allerdings etwas Schneefall möglich.

In den vergangenen Tagen hatte es für die meisten Skilifte in der Region zu wenig Schnee, um eine Piste zu präparieren. «Wir müssen warten, bis es mehr Schnee gibt», hiess es etwa beim Infotelefon des Skilifts Sternenberg. Auch die Langlaufloipen am Schauenberg oder in First-Kyburg konnten noch nicht präpariert werden. Einzig bei der Panoramaloipe am Bachtel war eine acht Kilometer lange Skatingroute in Betrieb. Sie sei knapp befahrbar, wenn man nicht die neusten Ski nehme, sagte der «Loipenschnurri» am Dienstagvormittag am Infotelefon.

