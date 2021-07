Klimafonds in Winterthur – Starthilfe für drei Projekte Aus dem Klimafonds von Stadtwerk fliessen 170’000 Franken in drei Projekte, die helfen, CO₂ zu sparen. Elisabetta Antonelli

Die ideale Pulverbeschichtung soll durch künstliche Intelligenz erfolgen. Coating AI will nun einen Prototyp erstellen. Foto: PD

Der Klimafonds Stadtwerk Winterthur fördert seit 2007 lokale und regionale Projekte, die einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Drei Projekte werden nun mit 170’000 Franken gefördert, wie die Stadt mitteilt.

Das Start-up Coating AI erhält mit 100’000 Franken den grössten Betrag. Es möchte mithilfe von künstlicher Intelligenz Pulverbeschichtungsanlagen in der Industrie optimieren. Diese sollen mit diesem Algorithmus so eingestellt sein, dass nur so viel Farbpulver verwendet wird wie nötig.

Weniger Verschwendung

Mit 50’000 Franken unterstützt der Klimafonds das Projekt «Olanga Smart Farming». Dieses hat zum Ziel, die Verschwendung von Lebensmitteln zu verringern. Das heisst: Obst und Gemüse, das nicht den Normen der Grossverteiler entspricht, soll wieder in die Wertschöpfungskette gelangen. Dort setzt das Projekt an – es bietet diese Lebensmittel etwa in Restaurants oder Kantinen an.