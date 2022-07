Bruch in der Karriere – Statt den Brexit zu erklären, jagt Henriette Engbersen Karrierefrauen Die frühere SRF-Grossbritannien-Korrespondentin macht eine «Lehre» als Headhunterin. Ein Entscheid, auf den viele in ihrem Umfeld zuerst negativ reagiert haben. Edith Hollenstein

Geschäftliche Mittagessen gehören zu ihrem neuen Beruf als Headhunterin: Henriette Engbersen in einem Restaurant in Zürich. Foto: Samuel Schalch

Sie wird als kompetente Vollblutjournalistin beschrieben, die vor allem bei Liveinterviews – der schwierigsten Disziplin im Fernsehgeschäft – überzeugte. Eine Frau, die auf dem Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere, in der akuten Phase des Brexits, die Lage in Grossbritannien so erklärte, dass sogar ihr elfjähriger Gottibub verstand, worum es ging.