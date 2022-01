Wahlen in Winterthur – Statt Gespräche lieber etwas Süsses In fünf Wochen wird in Winterthur gewählt. Fünf Parteien warben in der Altstadt um Aufmerksamkeit. Helmut Dworschak

Stände von FDP, Mitte und SP (von links) am Samstagmorgen in der Marktgasse. Foto: Christian Merz

Der Wahlkampf in Winterthur hat ein freundliches Gesicht. Fünf Parteien waren am Samstagvormittag in der Altstadt präsent, vier in der Marktgasse und eine im Graben. Sie versuchten, mit den Passanten und Passantinnen ins Gespräch zu kommen oder ihnen zumindest etwas mitzugeben, Süssigkeiten, Papiertaschentücher und Prospekte.

Die Aktion dauerte bis Mittag. «Am Nachmittag hat es hier eher Auswärtige», sagt Andy Bühler. Er sitzt seit einem Jahr für die Grünen im Gemeinderat, der seit Anfang Jahr «Stadtparlament» heisst. Der Stand seiner Partei befindet sich am Graben. Dort habe es weniger Leute als in der Marktgasse, dafür sei es offener und die Leute seien eher zum Gespräch bereit. Die Standorte müssen gemietet werden, sie werden in der Reihenfolge der Anfragen vergeben. Stadtrat Jürg Altwegg ist auch da und wartet noch auf Gesprächspartner.