Bauen in Illnau-Effretikon – Statt in die Baumulde zurück in den Kreislauf Illnau-Effretikon schliesst sich der Bauteilvermittlung Zürichsee-Oberland an. Ziel ist es, wiederverwertbare Baumaterialien zu retten und so Ressourcen zu sparen. Almut Berger , Heinz Diener (Foto)

Mit jedem geretteten Bauteil aus einer Abbruchliegenschaft wie hier in Winterthur werden Ressourcen geschont. Symbolfoto: Heinz Diener

Die Stadt Illnau-Effretikon beteiligt sich an der Bauteilvermittlung Zürichsee-Oberland. Die gemeinnützige Organisation war 2001 als Pilotprojekt des Vereins Lokale Agenda 21 in Stäfa gegründet worden mit dem Ziel, den Lebenszyklus von Baumaterialien zu verlängern und so Ressourcen zu schonen und Deponien zu entlasten. Mit Illnau-Effretikon unterstützen gegenwärtig 13 Städte und Gemeinden die Vermittlungsplattform mit einem jährlich wiederkehrenden Betrag.