Lebensgeschichte eines Palästinensers – Status: Kompliziert Über fünf Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser leben als Flüchtlinge ohne Staatsbürgerschaft. Einer von ihnen ist Ahmad Taher. Seine Biografie ist verknotet mit der Weltpolitik. Samira Zingaro (Das Magazin)

Ahmad Taher in seinem Zuhause in Virginia: «Mein halbes Leben besteht aus gefährlichen Situationen.» Foto: Greg Kahn

In seiner Branche lautet die wichtigste Frage beim Bewerbungsgespräch: «Angenommen, Sie geraten in eine gefährliche Situation. Wie reagieren Sie?» Kürzlich hört er sie wieder, an seinem neuen Wohnort in Virginia, im Osten der USA. Ahmad Taher lacht leise. Sein Beruf: für die Sicherheit anderer zu sorgen. Sein Privatleben: ein Kartenhaus aus Unsicherheiten.