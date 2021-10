Stadtwerk Winterthur baut – Stau vor Sennhof wegen Baustelle Bis im Dezember steht den Autos und Lastwagen zwischen Kollbrunn und Sennhof nur eine Fahrspur zur Verfügung. David Herter

Auf der Tösstalstrasse vor Sennhof stehen seit Montag abends und morgens die Autos im Stau. Foto: David Herter

Wer aus dem mittleren Tösstal und dem Oberland mit dem Auto nach Winterthur pendelt oder fährt, steht seit Montag vor Sennhof im Stau. Grund ist ein Lichtsignal an der Tösstalstrasse. Stadtwerk Winterthur ersetzt dort eine Wasserleitung aus dem Jahr 1967. Die aus Grauguss gefertigten Leitungen sind spröde geworden.

Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang Dezember, wie Mediensprecherin Maddalena Pellegrino von Stadtwerk auf Anfrage mitteilt. «Aufgrund der Platzverhältnisse muss der Verkehr während der gesamten Bauzeit einspurig geführt werden.» Umfahrungsmöglichkeiten gibt es keine.

Täglich 14’200 Fahrzeuge gezählt

Auf der Tösstalstrasse sind gemäss Zählstelle auf dem Seemer Buck täglich 14’200 Fahrzeuge unterwegs. Seine Spitze erreicht der Verkehr zwischen Seen und Sennhof in den Abendstunden. Zwischen 16 und 18 Uhr fahren gemäss dem kantonalen Tiefbauamt 600 bis 670 Fahrzeuge pro Stunde in Richtung Turbenthal.

Seit Montag staute sich der Verkehr abends aber stärker in der Gegenrichtung. Die Kolonne von Autos, Motorrädern und Lastwagen vor dem neuen Lichtsignal in Sennhof war zwischenzeitlich über einen halben Kilometer lang und sorgte bei den Betroffenen für Ärger. Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, hatte es besser. Er konnte auf die andere Seite der Töss ausweichen, auf die Seemerrütistrasse.

David Herter ist Dienstredaktor Stadt und Region Winterthur. Er lernte Maschinenmechaniker und gründete einen Musikclub, ist Vater und trainiert junge Handballerinnen und Handballer. Seit 1999 arbeitet er als Redaktor und Journalist. 2007 schloss er die Ausbildung der Journalistenschule MAZ ab. @d4vidherter

