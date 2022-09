Immobilienverkauf in Winterthur – Stefanini-Firma verkauft weiteres Schloss Nach Schloss Luxburg in Egnach will die Terresta AG aus Winterthur nun auch Schloss Salenstein loswerden. Zwei weitere Schlösser bleiben im Portfolio. David Herter

Beworben wird das Schloss Salenstein, das der 2018 verstorbene Bruno Stefanini nur kurz nutzte, unter anderem mit der «absolut einzigartigen» Sicht über den Bodensee. Foto: PD

Die Terresta Immobilien- und Verwaltungs AG will das im Thurgau gelegene Schloss Salenstein verkaufen. In den letzten 40 Jahren stand das Gebäude, das Firmengründer Bruno Stefanini 1979 übernahm, praktisch immer leer, heisst es in einer Mitteilung.

Das Schloss Salenstein ist das kleinste Schloss von drei Schlössern in der Schweiz, die von der Terresta AG verwaltet werden. Es eigne sich wegen seiner «einzigartigen und geradezu spektakulären» Panoramasicht auf den Bodensee «perfekt» als Privatresidenz oder Firmensitz. Mit dem Verkauf hat die Winterthurer Firma die FDP Fine Swiss Properties aus Zürich beauftragt. Ein Preis für die Immobilie wird in der Mitteilung nicht genannt.

Schloss Grandson am Neuenburgersee, das ebenfalls zum Nachlass von Stefanini gehört, wird aktuell renoviert. Für Schloss Brestenberg am Hallwylersee suchen Beteiligte ein neues Nutzungskonzept. Schloss Luxburg in Egnach, das ebenfalls am Bodensee liegt, wurde kürzlich an eine lokale Trägerschaft verkauft.

