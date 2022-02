SKKG in Winterthur – Stefanini-Stiftung bildet ein Raubkunst-Team Noch ehe das letzte Objekt der Stefanini-Sammlung registriert ist, bildet die Stiftung ein Team aus Raubkunst-Spezialisten. Es soll Hunderte verdächtige Werke auf ihre Herkunft hin prüfen. Delia Bachmann

Ein 50-köpfiges Team reinigt, katalogisiert und verpackt seit anderthalb Jahren die Objekte aus der Stefanini-Sammlung. Foto: SKKG

Es kommt Ordnung in die chaotische Stefanini-Sammlung. Ein 50-köpfiges Team zählte in den letzten anderthalb Jahren die Objekte, die der Winterthurer Patron Bruno Stefanini über die Jahrzehnte zusammengekauft und in seinen Immobilien eingelagert hatte. «Wir sind fast fertig mit dem Registrieren der Objekte», sagte Bettina Stefanini, Präsidentin der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) und Tochter des Stifters, am Dienstag beim jährlichen Infoanlass der Stiftung: «Jetzt, wo wir den Überblick haben, können wir endlich planen.»

Der «Campo»