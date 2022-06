Bauen in Winterthur – Stefanini-Stiftung plant in Hegi

den grossen Wurf Zwischen 60 und 90 Millionen will die Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte in ihr neues Sammlungsdepot investieren. Nun stellte sie Interessierten und Anwohnern ihre Pläne vor, die immer konkreter werden. Till Hirsekorn

Eine von drei Ideen für das neue Sammlungshaus, die eine Basis für den baldigen Architekturwettbewerb geben. Foto: Till Hirsekorn



Die Pläne für das neue Sammlungshaus der Stefanini-Stiftung in Hegi sind einen Schritt weiter. Die Testplanung ist abgeschlossen, die nächsten Weichen sind gestellt. Am Mittwochabend lud die Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) daher zu einem Info-Postenlauf auf das Grundstück beim Eulachpark. Das Interesse war gross. 160 Interessierte aus Nachbarschaft, Politik und Branche kamen. Sie hatten viele Fragen im Gepäck. Ein wenig musste Stiftungsratspräsidentin Bettina Stefanini die Erwartungen auf konkrete Antworten aber senken. «Momentan sind wir uns vor allem sicher, was wir nicht wollen am neuen Standort.» Ein Museum oder ein Schaulager nämlich. Das Sammlungsdepot habe primär den Zweck, die rund 85'000 Objekte fachgerecht zu lagern, zu inventarisieren und für Leihgaben an Museen verfügbar zu machen, in der Schweiz, aber auch international.