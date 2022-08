Ukrainischer Vorstoss – Steht der Krieg vor einer Wende? Die ukrainische Armee habe eine Grossoffensive im Süden des Landes begonnen, um Russland aus dem Land zu treiben. Was man über die Militäraktion weiss. Zita Affentranger

Die Region Cherson im Visier der ukrainischen Armee: Ein Soldat wartet im Süden der Ukraine auf seinen Einsatz. Foto: Imago

Die Ukraine hat Anfang Woche den Start einer Grossoffensive gegen die von Russland besetzte südukrainische Region Cherson verkündet, die bereits seit Wochen erwartet worden war. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat in seiner abendlichen Ansprache an die Nation einen extrem kämpferischen Ton angeschlagen und angekündigt, man werde die Besatzer aus dem Land jagen und alle Gebiete zurückerobern. «Wenn die russischen Soldaten überleben wollen, ist es jetzt Zeit, nach Hause zu gehen», sagte er. Russland hingegen behauptet, in der Ukraine laufe alles nach Plan. Was man über die Offensive der Ukraine, die eine Wende im Verteidigungskrieg gegen Russland markieren würde, weiss – und was nicht.