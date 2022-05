Über 30 Grad im Mai – Steht ein Hitzesommer bevor? Die Signale der Langzeitdaten der Meteorologen waren schon lange nicht mehr so deutlich. Trotzdem reichen sie nur zum Träumen. Martin Läubli

Die Chancen für warme Sommer steigen mit der Erderwärmung. Ein Kind vergnügt sich im Brunnen auf der Fritschiwiese in Zürich – an einem warmen Sommertag 2019. Foto: Thomas Egli

Es fühlt sich an wie ein Jahr ohne Frühling. Die Meteorologen sagen für die nächsten Tage Temperaturen von über 30 Grad Celsius voraus. In Zürich sollen die Thermometer auf 32 Grad steigen, in Basel gar auf 33 Grad. Glaubt man an die Überlieferung, wären jetzt die Eisheiligen angesagt – mit tiefen Temperaturen und Bodenfrost. Doch das ist ein Mythos, wie die Klimadaten zeigen.