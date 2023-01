Angela Celentano, spurlos verschwunden – Steht einer der rätselhaftesten Fälle Italiens kurz vor der Lösung? Vor mehr als 26 Jahren ist die damals dreijährige Angela Celentano bei einem Picknick spurlos verschwunden. Nun hoffen die Eltern, sie in Südamerika wiedergefunden zu haben. Sandro Benini

Angela Celentano, vermisst seit August 1996: So könnte sie heute aussehen. Foto: PD

Am 10. August 1996 unternimmt die Familie Celentano – Mutter, Vater, drei Töchter – einen Ausflug. Sie ist in Begleitung anderer Familien aus der kleinen Stadt Castellammare di Stabia, alle Angehörige einer evangelikalen Kirche. Auf dem Monte Faito, eine gute halbe Autostunde südlich von Neapel, macht die Gruppe ein Picknick.

Es ist Samstag, die Stimmung ist ausgelassen, die vielen Kinder verstecken sich, spielen Fangen und Fussball. Catello Celentano wird später erzählen, wie er seiner dreijährigen Tochter Angela, die hinter ihm sitzt, beim Essen zusieht, sich umdreht und einige Minuten später erneut einen Blick auf die Kleine werfen will. Doch die Stelle, an der Angela eben noch gesessen hat, ist leer.

26 Jahre lang suchen und hoffen

Seit jenem Sommerwochenende vor mehr als 26 Jahren treibt der Fall Angela Celentano die italienische Öffentlichkeit um, ähnlich wie in Grossbritannien jener von Maddie McCann, die 2007 aus einer Ferienwohnung in Portugal verschwunden ist. Mal weniger, wenn es monate- oder jahrelang ruhig bleibt um das Schicksal der Vermissten, die heute eine 30-jährige Frau wäre. Mal mehr, wenn es neue Vermutungen, Hinweise, Hoffnungen gibt. So wie jetzt gerade.

Nachdem die kleine Angela verschwunden ist, suchen zunächst die Eltern und die anderen Ausflügler nach ihr. Wenige Stunden später durchkämmen Hunderte Polizisten, Feuerwehrleute, Mitglieder des Zivilschutzes das Gelände, am Abend auch Suchtrupps der Armee, unterstützt von Spürhunden und Helikoptern. Vier Nächte lang bleiben die Eltern suchend, rufend, verzweifelnd auf dem Monte Faito. Doch es nützt alles nichts.

Haben sich die Täter geirrt?

Während der folgenden Tage und Wochen durchsuchen Spezialisten Klüfte, Höhlen und Brunnen. Der 11-jährige Spielgefährte Roberto erzählt, die Kleine sei ihm gefolgt, als er auf einem schmalen Weg zum Parkplatz gegangen sei. Er habe ihr gesagt, sie solle zurück zum Picknick. Später erzählt eine Cousine, sie habe in der Nacht vor dem Ausflug geträumt, Angela werde entführt. Hat sie etwas gesehen und es nachträglich in einen kindlichen Traum verdrängt?

Als sie verschwand, war sie drei Jahre alt: Angela Celentano. Foto: PD

Es stellt sich heraus, dass eine der Familien, die am Picknick teilgenommen hat, vor kurzem aus Venezuela zurückgekehrt ist, weil sie dort von der Drogenmafia bedroht wurde. Wollte eine organisierte Verbrecherbande aus Südamerika oder jemand in deren Auftrag das Kind dieser Familie kidnappen? Haben sich die Täter in ihrem Opfer geirrt?

«Wir spüren, dass sie noch lebt.» Angelas Eltern, Maria und Catello Celentano

Jahrelang beteuern Mutter und Vater der verschwundenen Angela: «Wir spüren, dass sie noch lebt.» Ein Anwalt hilft ihnen bei der Suche, und die Öffentlichkeit weiss nicht recht, ob sie die Eltern für ihre Hartnäckigkeit bewundern oder ihnen raten soll, sich mit dem Schlimmstmöglichen abzufinden und zu versuchen, irgendwie darüber hinwegzukommen.

Mit einer Software lassen die Eltern Fotografien generieren, die zeigen, wie Angela jeweils ihrem Alter gemäss aussähe. Sie verbreiten die Aufnahmen im Internet, und so geschieht, was unvermeidlich ist: Es melden sich Hobbydetektive, die den Aufenthaltsort der Vermissten angeblich kennen. Sadisten, die mit erfundenen Geschichten falsche Hoffnungen schüren. Einmal, kurz nach Angelas Verschwinden, klingelt das Telefon. Zu hören ist das Weinen und Schreien eines kleinen Mädchens, dann wird aufgehängt.

Der Anwalt der Familie sagt in italienischen Medien: «Wir erhalten viele Hinweise und prüfen sie alle. Aber nur selten ist einer darunter, der ernsthafte Nachforschungen rechtfertigt.»

Die Spur nach Mexiko

2016 meldet sich eine Person aus Mexiko per Mail, um zu behaupten, sie heisse Celeste Ruiz, sei aber in Wahrheit Angela Celentano. Die Familie erhält ein Bild mit einer jungen Frau, deren Gesichtszüge erstaunlich genau mit jenen der Verschwundenen übereinstimmen. Es stellt sich jedoch heraus, dass das Bild von einer Social-Media-Seite heruntergeladen wurde und eine in Frankreich lebende Mexikanerin zeigt. Sie hat nichts mit dem Fall zu tun, irgendjemand in Mexiko muss sich einen Scherz erlaubt haben. Auch eine zunächst hoffnungsvolle Spur in die Türkei verliert sich.

Noch nie waren die Hinweise so vielversprechend.

Und nun?

Erneut haben die Familie und ihr Anwalt ein Bild aus Südamerika zugeschickt erhalten, diesmal aus Argentinien. Die mit modernster Software analysierten physiognomischen Ähnlichkeit mit einer Argentinierin, die in einem nordeuropäischen Land lebt oder sich gerade dort aufhält, seien überwältigend, und zusätzlich habe die Frau ein Muttermal am Rücken, genau an der Stelle, an der auch Angela eines hatte. Auch aufgrund anderer Details seien diese jüngsten Indizien so vielversprechend wie keine anderen jemals zuvor.

Über den Lebenslauf der jungen Frau ist nichts Näheres bekannt, aber laut dem Anwalt der Familie Celentano hat sie in einen DNA-Test eingewilligt. Das genetische Material sei bereits in seinem Anwaltsbüro in Neapel eingetroffen. In etwa zehn Tagen erwarte er die Resultate.



