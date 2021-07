Gastronomie in Winterthur – Steibi-Beizen: «Wir müssen hier weg» Die Partystimmung in der Steinberggasse stürzt die dortigen Gastrobetriebe in eine Krise. Die Gäste bleiben weg. Von der Politik gebe es nur Lippenbekenntnisse. Jonas Keller

Der Menschenauflauf auf der Steibi gehört inzwischen zum Wochenende – zum Leidwesen der Wirte. Foto: Enzo Lopardo

«Es ist eine Katastrophe!», sagt der Betreiber der Kellerbar Gwölb an der Steinberggasse. «Nach neun Uhr machen wir gar keinen Umsatz mehr.» Der Grund: Besonders am Wochenende wird die Gasse zur Partymeile. «Die Leute hocken uns direkt vor dem Lokal. Gleich nebenan wird gekifft, unseren Gästen fliegen Frisbees an den Kopf. Überall dröhnt Musik aus den Boomboxen», sagt er. «So hat niemand Lust, in eine Beiz zu sitzen.» Mehrere tausend Franken weniger pro Tag setze das Gwölb momentan im Vergleich zu den Vorjahres-Wochenenden um.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Von der Politik im Stich gelassen