Musikfestwochen in Winterthur – Steibi-Terrasse, mehr Food und Kameras: Das wird neu an den Musikfestwochen Ab Mittwoch wird die Stadt zwölf Tage lang zur Festhütte. Da und dort haben die Organisatoren am Konzept gefeilt. Neu gibt es Plätze mit freier Sicht auf die Steinberggasse. Till Hirsekorn , Roger Hofstetter Fotos

Neue Aussichten mit Food und Drinks: Vom Deck der neuen Mampferei hat man ein Steinberggassen-Panorama. Foto: Roger Hofstetter

Essen: Mehr Fingerfood, neues Panorama

Foodmässig präsentieren die Musikfestwochen (MFW) ein neues Menü. Neben der bewährten «Schlemmerei» auf dem Kirchplatz kommt die «Mampferei» auf der Steinberggasse dazu, quasi als kleine Schwester. Sie ersetzt das grosse MFW-Gastrozelt. Neu gehen damit keine Menüs über die Theke, sondern es gibt – wie in der Schlemmerei – Essensstände externer Gastro-Gäste. Burger von der Burgerchuchi, Gyros von Oh my Greek zum Beispiel. Churros, Tacos und auch: Wurst und Fritten, serviert vom MFW-Team.

Laut David Huber vom MFW-Organisationskomitee gibt es mehrere Gründe für den Konzeptwechsel. Zum einen soll die Mampferei ästhetischer daherkommen als das vorherige Zelt. Sie nehme zwar ähnlich viel Platz ein, die Stände seien aber lockerer angeordnet und zudem dekoriert. Hinzu kämen logistische Vorteile. Neu gibt es fünf kurze statt eine lange Warteschlange. Das Ziel: Man steht weniger lang an. Ausserdem habe das bisherige Konzept jeweils sehr viele Helfer gebunden. «Die können wir jetzt woanders einsetzen.» Und nicht zuletzt spare man Kosten und nehme mehr Standmieten ein. Insgesamt werde das Essensangebot zudem vielfältiger.

Schlanker und mit Konzertdeck: Die «Mampferei» löst das alte Foodzelt ab. Foto: Roger Hofstetter

Ausserdem wartet die Mampferei mit einem neuen Bijou auf: dem Deck mit Tischen und Stühlen. Wie bei der Schlemmerei kann man sein Essen gepflegt auf der Terrasse geniessen. Neu mit Blick auf die Steinberggasse.

Die Einnahmen aus der Gastronomie sind das wichtigste finanzielle Standbein der MFW. Sie spülen rund ein Drittel der Einnahmen in die Kasse. An den Preisen wird in diesem Jahr aber nicht geschraubt.

Roulotte: Zurück auf den Viehmarktplatz

Quartierfestatmosphäre auf dem Viehmarktplatz: Das Roulotte kehrt in den Park zurück. Foto: PD

Die MFW sind mehr als Konzerte auf der Steinberggasse und dem Kirchplatz. Im Roulotte stehen auch Theater, Cabaret, Poetry-Slam und Flamenco auf dem Programm. In diesem Jahr wieder unter dem Blätterdach des Viehmarktplatzes im Langgassenquartier, abseits der Altstadt. Während der Pandemie-MFW 2021 war man bereits dorthin ausgewichen und letztes Jahr an den Graben zurückgekehrt. Warum der erneute Wechsel? «Der Viehmarktplatz verströmt eine schöne, familiäre, gemütliche Ambiance. Wir haben viele positive Rückmeldungen erhalten, auch aus dem Quartier.» Letztes Jahr sei der Platz besetzt gewesen. Jetzt wird er wieder zur Kleinkunstbühne.

Kameras: Neues ZHAW-Zählsystem im Test

Die MFW werden zum Forschungsobjekt der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW), genauer: des Instituts für Signalverarbeitung und Wirelesskommunikation. Ein Pilotprojekt testet neue Messmethoden, die aufzeigen sollen, wie sich die Personenströme in Gassen und auf Plätzen verschieben. Dafür wird beim Eingang der oberen Steinberggasse, Nähe Obergasse, eine Kamera installiert, die punktuell Aufnahmen macht, die Bilder aber nicht speichert. Dazu kommt ein herkömmliches Zählgerät. Eine weitere Kamera macht von der Hauptbühne aus Fotos. Ziel ist es, herauszufinden, ob Faktoren wie Regen oder die Lichtverhältnisse die Messgenauigkeit beeinflussen. Und wenn ja, wie sich dies optimieren liesse.

Der zweite Test läuft über Bluetooth, die kabellose Schnittstelle für Smartphones, mit denen sich Daten übertragen lassen. Beim Test werden keine Daten transferiert. Die Geräte werden vom sogenannten Bluetooth-Sniffer lediglich erkannt. Dann wird anhand der Anzahl hochgerechnet und geschätzt, wie viele Personen sich auf dem Gelände befinden. Zur Kontrolle macht eine weitere Kamera Fotos von der Hauptbühne aus.

Arbeiten auf möglichst nachhaltige MFW hin: Lotta Widmer und David Huber vom MFW-Organisationskomitee. Foto: Roger Hofstetter

Aufnahmen und Daten werden vor Ort gelöscht und landen auf einem ZHAW-Server. Zugriff darauf haben nur die Forschenden. «Sicherheit und Crowd Management sind wichtige Themen an Grossveranstaltungen wie den MFW. Mit der ZHAW bieten wir einer lokalen Institution die Möglichkeit, die Systeme zu verbessern», sagt David Huber dazu.

Für alle da: Noch niederschwelliger

«Nachhaltigkeit» schreibt sich das Festivalteam schon lange auf die Fahnen. «Wir wollen ein Festival sein, an dem sich alle wohl und willkommen fühlen», sagt Huber. Letztes Jahr wurde erstmals ein Konzert in Gebärdensprache simultanübersetzt. Neben der Zürcher Reggae-Legende Phenomden stand auch eine Dolmetscherin auf der Bühne. In diesem Jahr gibt es sogar zwei verdolmetschte Konzerte. Dasjenige von Max Berend und Tabula Musica auf dem Kirchplatz (13.8.) und das von Stahlberger auf der Steinberggasse (14.8.). Dorthin wurde nun auch die hindernisfreie Tribüne verschoben, mitten ins Geschehen. Ein neu geschaffenes Team «Kulturbegleitung» hilft, wo es Unterstützung braucht.

Ausgereifter ist nun auch das Konzept der reizarmen Konzerte über Mittag im Gewerbemuseum, die neu als «Relaxed Performances» ausgelegt sind. Dort wird auf grelle Lichteffekte oder allzu laute Musik verzichtet, «wir haben die Bands so gebrieft, dass sie ihr Set entsprechend anpassen», sagt Huber.

Im Gewerbemuseum finden wieder reizarme «Relaxed Performances» statt. Foto: Roger Hofstetter

Ökologisch nachhaltiger werden die MFW in diesem Jahr kaum. Die Anreize für Bands, mit dem Zug anzureisen, wurden aber nochmals erhöht. Neu werden 75 Prozent der Ticketkosten übernommen, letztes Jahr waren es 50 Prozent. Etwa jede zehnte Band sei auf Schienen nach Winterthur gekommen – eine sogar aus London. Die MFW planen zudem ein Nachhaltigkeitskonzept mit einem längeren Fokus.

Nachbarn: Neues Zückerchen

Für die Nachbarn wird die zwölf Tage lange Party zum Belastungstest. In diesem Jahr habe man den Dialog noch intensiver gesucht als in den Jahren zuvor – auch mit der Stadtkirche –, um die Anliegen aufzunehmen und zu reagieren. Im Programm schlägt sich das zum Beispiel im Gottesdienst mit der LGBTQ-Aktivistin Anna Rosenwasser nieder (13.8.).

Ab 23 Uhr sind Helferinnen und Helfer in den Gassen unterwegs und erinnern die Leute an die Nachtruhe. Eigentlich hätte man sich, so Huber, auch mehr Polizeipatrouillen gewünscht. Aber die Stadtpolizei musste offenbar abwinken: keine Kapazitäten vorhanden.

Auf der Mampferei wartet für die Anwohner dafür ein exklusives Zückerchen: Auf dem neuen Deck ist stets ein Tischchen für sie reserviert.

Exklusiv für die Nachbarn: Das reservierte Tischli auf dem Deck der Mampferei. Foto: Roger Hofstetter

