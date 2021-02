Hochwasser im Tösstal – Steigendes Grundwasser bedrohte Schulhaus Die Töss führte am Mittwochabend erneut Hochwasser. Sorgen bereitete der Feuerwehr in Bauma aber vor allem der stark steigende Grundwasserspiegel. Thomas Münzel

Der steigende Grundwasserspiegel bedrohte am frühen Mittwochabend in Bauma das Oberstufenschulhaus. Foto: Stefan Schaufelberger

Das war knapp. «Es fehlten nur noch etwa fünf bis sechs Zentimeter», sagt Beat Bosshard, Feuerwehrkommandant in Bauma. «Dann hätte Wasser in das Oberstufenschulhaus eindringen können.» Die Rede ist hier aber nicht von der am Mittwochabend Hochwasser führenden Töss, sondern vom Grundwasser.

Als gegen 19 Uhr die Töss bei Bauma die erste Hochwassermarke von 40 Kubikmeter Wasser pro Sekunde überschritten hatte, war Bosshard nicht besonders besorgt. «Wenn nur die erste Marke übertroffen wird, passiert in der Regel kaum etwas.» Da müsse man keine besonderen Vorkehrungen treffen. Sorgen machte er sich hingegen um den Grundwasserspiegel. Denn nach den heftigen Regenfällen und der starken Schneeschmelze der letzten Tage schwollen nicht nur die Flüsse und Bäche an, sondern zeitgleich auch der Grundwasserpegel.