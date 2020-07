Gleitschirmpilot abgestürzt – Stein am Rhein: Verunfallter Gleitschirmpilot aufgefunden Ein Gleitschirmpilot ist in Stein am Rhein verunfallt. Warum der Mann abgestürzt ist, ist noch nicht bekannt.

Ein Gleitschirmpilot ist in Stein am Rhein abgestürzt. BOM

Ein verunglückter Gleitschirmpilot ist am Sonntag in Stein am Rhein auf dem Boden liegend aufgefunden wurden. Er wurde von einem Rettungshelikopter mit unbestimmten Verletzungen in ein Spital geflogen.

Was genau passierte, ist nicht klar und wird ermittelt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ihr war nur gemeldet worden, dass ein Gleitschirmpilot am Boden liege und nicht aufstehen könne.

( SDA )