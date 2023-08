Steinstosser Urs Hutmacher – Der «König» aus Weisslingen hat noch lange nicht genug Nach seinem Sieg am Unspunnenfest ist ganz Weisslingen stolz auf Urs Hutmacher. Der Steinstosser könnte auch im Rugby und Football in Winterthur oder als Bobanschieber auftrumpfen, will es aber nicht. David Schweizer

Am Unspunnenfest in Interlaken, das alle sechs Jahre stattfindet, lässt sich Urs Hutmacher für seinen Triumph im Steinstossen feiern. Anthony Anex (Keystone)

Es ist schon spätabends. Und es regnet Bindfäden, als Urs Hutmacher, flankiert von einem Fahnenträger, beim Feuerwehrdepot in Weisslingen empfangen wird. «Das halbe Dorf ist dort gestanden», sagt Hutmacher. Sie alle wollen ihren «König» sehen, wie er auf einem Transparent bezeichnet wird. Der 29-Jährige bekommt stehende Ovationen – das miserable Wetter verkommt da zur Nebensache. Auch Gemeindepräsident Pascal Martin ist vor Ort, um zu gratulieren.

Nur wenige Stunden vorher hat Hutmacher in Interlaken vor 16’000 Zuschauern das Unspunnen-Steinstossen gewonnen. «Schon nach dem zweiten Stoss meiner Konkurrenten wusste ich, dass mir der Sieg nicht mehr zu nehmen ist. Da habe ich nochmals voll angegriffen», sagt er. Er stösst den 83,5 kg schweren Stein 3,98 m weit – und erzielt damit einen Festrekord.

Noch letztes Jahr hatte er am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) in Pratteln hinter Remo Schuler den 2. Platz belegt. Der Schwyzer war auch der Titelverteidiger am Unspunnen und zollte hinterher Hutmacher grossen Respekt. «Er ist mir in allen Belangen überlegen. Er ist technisch besser, schneller auf den Beinen, grösser und erwischte einen tollen Tag», sagte Schuler gegenüber dem «Boten der Urschweiz». Für Schuler war deshalb der erste Grosserfolg des 1,86 m grossen und rund 120 kg schweren Weisslingers keine Überraschung – sondern nur eine Frage der Zeit.

Oberturner und Leichtathlet

Tatsächlich hat sich Hutmacher seit seiner ersten Finalqualifikation am Esaf 2019 kontinuierlich verbessert. Nahezu täglich trainiert er neben seiner Arbeit in Rüti, wo er für einen Verpackungsmaschinenproduzenten tätig ist. Einerseits in seinem TV Wislig, wo er Oberturner ist. Und dann in der LV Winterthur, wo der technische Bereich im Vordergrund steht. Daneben bestreitet Hutmacher individuell drei oder vier Krafteinheiten.

In der Leichtathletik hatte es ihm unlängst an den Schweizer Meisterschaften in Bellinzona zu Bronze im Kugelstossen gereicht. Sein Fokus in der Saison gehört dennoch dem Steinstossen. Jetzt kann Hutmacher sagen: «Alles ist aufgegangen.»

Wie wärs mit Rugby oder Football?

Anlass genug, um es ruhiger anzugehen? Nein. Grund dafür ist die neu vom Verband eingeführte Jahreswertung. An 26 Wettkämpfen wird damit der beste Universal-Steinstösser gesucht. Noch bis zum 24. September stehen fast jedes Wochenende für die Rangliste zählende Steinstossen auf dem Programm. Doch eigentlich kann der führende Hutmacher, aufgrund des grossen Vorsprungs, gar nicht mehr von der Spitze verdrängt werden.

Und der Weisslinger ist bereits voller Pläne fürs nächste Jahr. So stehen für ihn dann die vom LV Winterthur organisierte Leichtathletik-SM und weiter das Steinstossen im Vordergrund – mit dem Eidgenössischen Jubiläumsschwingfest in Appenzell als Höhepunkt.

Gedanken, sich in verwandten Sportarten auszuprobieren, hat Hutmacher hingegen gar nicht. Schon mehrfach war er aufgrund seiner körperlichen Voraussetzungen als Bobanschieber sowie von den Winterthurer Rugby- und American-Football-Clubs angefragt worden. «Man kann nicht alles machen», schliesst er einen Spartenwechsel aus. Lange überlegen musste er deswegen nie. Dafür ist ihm die Kollegialität im TV Wislig und bei den Leichtathleten viel zu wichtig.

