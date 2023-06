Die Schweiz war diese Woche wiederholt das Ziel von Cyberangriffen. Mehrere Websites der Bundesverwaltung waren vorübergehend nicht mehr erreichbar. Dasselbe gilt für die Portale diverser Städte. Auch Plattformen der SBB, des Flughafens Genf und Schweiz Tourismus waren zeitweise down oder funktionierten nur limitiert. Zudem haben Hacker in der Nacht auf Mittwoch von der Bundesverwaltung gestohlene Daten im Darknet veröffentlicht.

Welche denn?

In den vergangenen Monaten kam es in vielen Ländern zu ähnlichen Attacken, und zwar immer genau dann, wenn Wolodimir Selenski im jeweiligen Land eine Rede hielt, wie jetzt in der Schweiz, oder wenn ein Staat zum Beispiel Waffenlieferungen für die Ukraine beschloss. Das konnte man etwa in Finnland, Polen, Ungarn, der Slowakei und in Israel beobachten. Der Zusammenhang ist eindeutig. Es war den Schweizer Behörden bestimmt klar, dass wir uns mit der Rede exponieren. Ich bin ehrlich gesagt erstaunt, dass der Bund und andere Institutionen jetzt dermassen auf dem falschen Fuss erwischt wurden.