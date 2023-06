Illegale Graffiti – Stellvertretender Bürgermeister von Helsinki wird beim Sprayen erwischt Paavo Arhinmäki hat mit einem Freund eine Tunnelwand besprayt. Jetzt ermittelt die Polizei. An Rücktritt denkt der Politiker nicht.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung gegen ihn: Paavo Arhinmäki bei einem Auftritt 2015. Foto: AFP

Der stellvertretende Bürgermeister der finnischen Hauptstadt Helsinki, Paavo Arhinmäki, ist beim illegalen Sprühen eines Graffitis in einem Zugtunnel erwischt worden. Wie der finnische Zugbetreiber am Dienstag mitteilte, dauerte die Entfernung des Graffitis drei Stunden und kostete 3500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und der Unterbrechung des Zugverkehrs.

Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hatten den 46-Jährigen und einen Freund während der traditionellen Feiern zum Mittsommer am Freitag geschnappt – kurz nachdem sie ihr Graffiti in einem Tunnel in der südfinnischen Stadt Vantaa beendet hatten.

Arhinmäki, der in der finnischen Hauptstadt für die Bereiche Kultur und Freizeit verantwortlich ist, entschuldigte sich einen Tag später in einem Beitrag im Onlinedienst Facebook. «Es war sehr dumm von mir und von uns, das zu tun. Irgendwie habe ich mich von dem Gedanken verführen lassen, dass es erlaubt ist, diese Art graue Betonwand zu bemalen, die schon vorher bemalt wurde und ausser Sichtweite liegt», schrieb er. Seine Aktion sei «gedankenlos» gewesen, schliesslich gäbe es Wände, an denen das Sprayen legal erlaubt sei.

Tadel vom Bürgermeister

Helsinkis Bürgermeister Juhana Vartiainen sagte der Nachrichtenagentur AFP, das Vorgehen seines Stellvertreters sei «unüberlegt» gewesen. Dieser verstehe jedoch den Ernst der Situation. Im Gespräch mit finnischen Medien erklärte Arhinmäki, er denke nicht, dass sein Handeln so schwerwiegend sei, dass er zurücktreten müsse.

Der 46-jährige Arhinmäki ist der ehemalige Vorsitzende des Linksbündnisses und sass bereits als Abgeordneter im finnischen Parlament. Von 2011 bis 2014 war er Minister für Sport und Kultur.

AFP/nlu

