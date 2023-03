Kolumne Lomo – Sterben Eine Todesanzeige und ein vertrockneter Blumenstrauss lassen den «Landbote»-Kolumnisten über das Leben sinnieren. Johannes Binotto

Das Sterben ist kein klar zu definierender Moment, auch wenn auf Todesanzeigen ein Datum steht. Foto: Marc Dahinden

Die Blumen liegen vertrocknet auf dem Balkontisch. Was ist passiert? Und wann? Ich weiss noch, wie ich mich über die Farben gefreut habe, die sie ins Wohnzimmer gebracht haben. Und daran, dass ich mal noch einige abgefallene Blütenblätter zusammengewischt habe. Aber die Blumen sind mir wohl auch unsichtbar geworden mit der Zeit. Das Auge gewöhnt sich an einen Anblick und wird blind dabei. Jetzt, wo ich auf dem Balkon stehe, frage ich mich, ob ich sie hätte öfter anschauen sollen.

Am Abend hab ich in meiner Hand die Todesanzeige einer Frau, bei der ich als Kind manchmal mit zu Besuch war. Sie war eine Freundin meiner Eltern. Ich selber hatte sie schon so viele Jahre nicht mehr gesehen. Ich und sie, wir waren uns grad so bekannt, wie man es halt ist, als Kind mit den Bekannten der Eltern. Ich kann nicht sagen, ob ich ihren Verlust wirklich spüre. Sie nie mehr getroffen zu haben, hatte mir doch auch all die Jahre zuvor nicht wehgetan.

Und doch passiert etwas mit mir, einfach dadurch, dass ich weiss, dass es nun gar nie wieder zu einer Begegnung kommen kann. Als würde ich in den Nachrichten lesen, dass über Nacht eine Stadt verschwunden ist, auf keiner Landkarte mehr zu finden, aus der Welt gefallen. Hier wirst du niemals mehr hinreisen können. Und obwohl ich gar nicht vorhatte, hier je wieder hinzureisen, fühlt es sich komisch an, dass woanders auf dem Globus, wo man vor Jahren mal kurz war, nun plötzlich nur noch ein leerer Platz sein soll.

Aber dann denke ich mir auch, dass ich den Ort doch immerhin in Erinnerung trotzdem noch besuchen kann. Dass ich ihn zwar jahrelang vergessen hatte, aber jetzt ist er wieder da, in meiner Erinnerung, ganz lebendig. So wie die Blumen, die ich wieder blühen sehe, jetzt, wo sie verwelkt vor mir auf dem Tisch liegen.

Das Sterben findet nicht statt und zugleich die ganze Zeit. Die Dinge, die Orte, die Menschen sind oft fort, während sie doch eigentlich noch existieren, und kehren dann plötzlich zurück, obwohl es sie schon lange nicht mehr gibt. Das Sterben ist kein klar zu definierender Moment, auch wenn auf Todesanzeigen ein Datum steht. Sondern immer auch woanders, ein Auftauchen und Verstecken, manchmal laut, manchmal ganz still. Fast möchte ich sagen, das Sterben ist grad so wie das Leben.

